Doğruyol, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, milletvekili adaylığı için görevlerinden istifa etti. Doğruyol, “Bugüne kadar olduğu gibi devlet ve milletin menfaati için çalışmaya...

Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, milletvekili adaylığı için görevlerinden istifa etti. Doğruyol, “Bugüne kadar olduğu gibi devlet ve milletin menfaati için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Basmane’deki Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliği’nde yaptığı basın açıklaması ile istifasını duyuran Doğruyol’u, çok sayıda sendika üyesi de yalnız bırakmadı. Doğruyol, 18 yıldır sürdürdüğü Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı ve 9 dönemdir yaptığı Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilciliği görevlerinde özellikle sağlık iş kolunda ve kamuda çalışan memurlara hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Doğruyol, hak aramanın ve haklının yanında olmanın verdiği manevi hazzın mutluluğunu hiçbir şeyde bulamadığını belirtti.

18 yıllık görev sürecinde İzmir’de bulunan 19 şube başkanına, emekli olarak ayrılan şube başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, temsilcilere ve sendikalarına destek veren tüm üyelere teşekkür ederek helallik isteyen Doğruyol, “Pek çok bürokratımızla acı tatlı anılarımız oldu. Ancak bugüne kadar hiçbir kişinin özel hayatına girmedik. Sadece devletin ve milletin menfaatlerini koruyup kollamaya çalıştık” dedi.

Doğruyol, şöyle devam etti: “Ülkemizin içinde bulunduğu durum unutulmamalı. Dış tehditler her geçen gün artıyor. Ülke içerisinde ise hukukun üstünlüğünün mutlaka yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, partilerden daha önemli olan ülkemizin bütünlüğüdür.”

Bugüne kadar dünya görüşünde ve çizgisinde en küçük bir sapmanın olmadığını vurgulayan Doğruyol, bundan sonraki hedefinin siyaset yoluyla devlete ve millete hizmet etmek olduğunu söyledi. Ayrıca, milletvekil adaylığı ile ilgili önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini ifade etti. 18 yıllık görevinden ayrılan Doğruyol, duygusal anlar yaşadı.