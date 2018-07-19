Doğukan Manço Aliağalıları coşturacak

Türkiye’nin sevilen Dj’lerinden Doğukan Manço, Aliağa Belediyesi’nin yaz ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Mavi Bayraklı Ağapark’ta sahne alacak.

İzmir’in gözde tatil mekanları arasında yerini alan Mavi Bayraklı Ağapark, yaz ayı boyunca her pazar plaj partilerine ev sahipliği yapacak. Partilerin ilki ünlü Dj Doğukan Manço’nun canlı performansı ile başlayacak. Hayranları ile Mavi Bayraklı Ağapark’ta buluşacak olan Manço, DJ kabininde dinleyenleri coşturacak ve 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek olan parti saat 16.00’da başlayacak.