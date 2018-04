29 Nisan 2018 Pazar 11:15

Down sendromluların uçurtma keyfi

Seferihisar Belediyesi ve İzmir Down Sendromu Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Uçurtma Şenliği”nde down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi.Seferihisar’ın Ulamış köyünde gerçekleşen down sendromlulara özel Uçurtma Şenliği,...