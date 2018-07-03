Ege Teknopark’ta arayüz başarısı

Ege Üniversitesi Teknoparkı (Ege Teknopark), TÜBİTAK tarafından Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan 23 arayüz kuruluşu arasında yer aldı.

Ege Teknopark, TÜBİTAK programı kapsamında 2018 yılında açılan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı” değerlendirmesinde, Türkiye’nin 23 arayüz kuruluşu arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ege Teknopark’ın gelişen yapısı ile bölge ekosistemine büyük katkılar sunacağını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "EGE Teknopark ve nüvEGE Kuluçka Merkezi olarak genç girişimcilere BİGG-EGE programımız aracılığıyla mentorluk, iş planı hazırlama, girişimcilik kampları, eğitimler ve ön kuluçka hizmetleri sağlayacağız. Bu hizmetler ve eğitimler sonucunda girişimcilerin hayalindeki firmayı kurmalarına destek olacağız. Tüm aşamaları tamamlayan girişimciler şirket kurduktan sonra TÜBİTAK’la sözleşme imzalayarak toplam 150 bin TL’ye varabilen desteği almak için Ege Teknopark bünyesindeki nüvEGE Kuluçka Merkezinde şirketlerini kurarak faaliyetlerine başlama fırsatı elde edecekler. Genç girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

BİGG-EGE onayını almış olan iş planları, ikinci aşamada TÜBİTAK tarafından seçilen uzman panelistlerce değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu desteklenmeye uygun bulunan iş planları, girişimcilerine şirket kurmaları için gerekli kapıları açmış olacak.