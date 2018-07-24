Ege Üniversitesi dünya sıralamasında

Dünya üniversiteleri arasında sıralama yapan 11 kuruluşun verilerinin baz alındığı rapora göre Ege Üniversitesi; URAP, WEBO METRICS, SCIMAGO, USNEWS, LEIDEN, NTU ve CWUR gibi sıralama kuruluşlarının değerlendirme raporlarında yer alırken,...

Dünya üniversiteleri arasında sıralama yapan 11 kuruluşun verilerinin baz alındığı rapora göre Ege Üniversitesi; URAP, WEBO METRICS, SCIMAGO, USNEWS, LEIDEN, NTU ve CWUR gibi sıralama kuruluşlarının değerlendirme raporlarında yer alırken, dünya bilim alanı sıralamalarında 10’dan fazla yer alan 10 üniversiteden biri oldu. Ege Üniversitesi, ARWU sıralamasında ise “Dişçilik ve Ağız Sağlığı” dalında dünyada ilk 100-150 üniversite bandında yer alarak dikkat çekti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP(University ranking by academic performance) Araştırma Laboratuarı, üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere ve velilerine, Türk üniversitelerinin farklı bilim alanlarında dünyadaki yerlerini gösterebilmek amacıyla “Dünya Bilim Alanı ve Genel Sıralamalarında Türk Üniversiteleri” raporunu yayınladı.

Dünya üniversiteleri arasında sıralama yapan 11 kuruluşun verilerinin baz alındığı rapora göre Ege Üniversitesi; URAP, WEBO METRICS, SCIMAGO, USNEWS, LEIDEN, NTU ve CWUR gibi sıralama kuruluşlarının değerlendirme raporlarında yer alırken, dünya bilim alanı sıralamalarında 10’dan fazla yer alan 10 üniversiteden biri oldu. Ege Üniversitesi, ARWU sıralamasında ise “Dişçilik ve Ağız Sağlığı” dalında dünyada ilk 100-150 üniversite bandında yer alarak dikkat çekti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz dünya sıralaması yapan 7 kuruluşun sıralamasında yer alarak büyük bir başarı gösterdi. Raporda yer alan göstergelerin üniversite tercihi yapacak öğrencilere rehber olacağını düşünüyorum. Ege Üniversitesi, her zaman başarılı öğrencilerin tercihi olmuştur ve yine olacaktır. Ege Üniversitesi olarak, söz konusu raporda gerek görüldüğü üzere Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı, üniversite-sanayi işbirliğimizi artırarak dünya sıralamalarında daha üstlerde yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türk üniversitelerinin dünya bilim alanı ve genel sıralamalarında üst sıralara yükselmeye devam ettiğini belirten rapora göre Ar-Ge çalışmaları ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ile bu yükselişin daha da hızlanacağı vurgulandı.

Rapora göre Ege Üniversitesi’nin bilim alanı sıralamalarına girdiği bilim dalları arasında; Tıp ve Sağlık, Ziraat, Tarım ve Ormancılık, Biyoloji, Kimya Mühendisliği, Dişçilik, Gıda Mühendisliği, Eczacılık, Fizik, Bitki ve Hayvan Bilimleri ile Teknoloji yer alıyor.

Yapılan araştırmalar üniversite adaylarının üniversite tercihi yaparken üniversitelerin sadece genel sıralamalardaki durumuna değil, kendi istedikleri bilim alanında hangi üniversitelerin üst sıralarda olduğuna da önem verdiklerini gösteriyor.