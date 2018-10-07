Ege’de “Enerji Stres Testi Çalıştayı”

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü-Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) tarafından düzenlenen “Enerji Stres Çalıştayı”nda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyanın gündeminde olan enerji politikaları konularında Ege Üniversitesinin öncülük etmesini istiyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi BESTMER tarafından “Enerji Stres Çalıştayı” düzenlendi. Etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Günnur Koçar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Budak, ülkemizde ilk defa bu konuda bir çalıştayın Ege Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Konun uzmanları çalıştay ile ulusal enerji arzında yaşanacak olası problemlerin bertarafı konusunda teknolojik, ekonomik ve sosyal çevreyi gözeterek çözümler arayacaklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. Dünyanın gündeminde olan enerji politikaları konularında Ege Üniversitesinin öncülük etmesini istiyoruz. Üniversitemizin yıllık 26 milyon TL enerji masrafı var. İzmir’de güneş çok. Neden buradan enerji üretmiyoruz, bunu hemen sorguladık. Bir proje başlattık aslında devletin tasarruf etmesi için. Üniversitemizin akademik açılış töreninde Meclis Başkanımız Binali Yıldırım’dan bu projemizle ilgili destek sözü aldık. Türkiye’ye öncülük yapabilecek bir altyapı kapasitemiz var. Dünyanın gündemi enerji, su. Ama çok daha fazla ivme kazanmamız lazım. Bunu yaparken var olan kaynakları kullanmamız gerekir” diye konuştu.

"İlk ve tek güneş enerji enstitüsüyüz"

Dünyada küresel enerji sistemlerinin konuşulduğunu ifade eden Prof. Dr. Günnur Koçar ise, “Enerji konusu son derece gündemde. Dünyada küresel enerji sistemleri konuşuluyor ve küresel enerji sistemlerinin dinamikleri konuşuluyor. Tabii küresel enerji dediğimizde farklı sonuçları var. Küresel enerji dünya ve ülkemiz için önemli. Biz ilk ve tek güneş enerji enstitüsüyüz. Üzerinde çok fazla sorumlulukları olan bir kurum. Şu an bu etkinliği BESTMER kapsamında yapıyoruz” dedi.

Enerji stres testi nedir?

Stres testi; finansal piyasalarda ortaya çıkan yapısal olumsuzluklara, ekonomideki kırılganlıklara ve bunun sonucunda oluşan belirsizlik ve risklere karşı mali kurumların ne denli dayanıklı olduklarını belirleyen bir analiz yöntemi olarak ifade ediliyor. Çalıştay kapsamında, teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, sabotaj ya da terör saldırısı, savaş, doğal afetler, siyasi ve politik sebepler, ekonomik sorunlara bağlı olarak yaşanacak enerji krizlerine karşı farklı senaryo analizlerine bağlı bir çalışma gerçekleştirilecek. Olası senaryolar eşliğinde bir model oluşturulacak.