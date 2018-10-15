Egeli bilim insanları atık tuğla tozundan bağlayıcı ürün geliştirdi

Ege Üniversitesi (EÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ile araştırma ekibi, özellikle inşaat sektöründe kullanılması amacıyla atık tuğla tozundan geopolimer bağlayıcı esaslı yapı malzemesi geliştirdi. Çimentoya alternatif olarak geliştirilen ve çevreci bir yapıya sahip yapı malzemesiyle ilgili patent alan ekibi tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, iş insanlarına ürünün ticarileşmesi için çağrıda bulundu.

Çevreci yapı malzemeleri üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla adından sıkça söz ettiren EÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, araştırma ekibiyle yeni bir ürün geliştirerek patentini aldı. Araştırma ekibini ziyaret ederek kutlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Araştırma ekibinin, tuğla üretimi yapan firmalarla işbirliği içinde gerçekleştirdikleri TÜBİTAK destekli projeleri neticesinde patent aldığını hatırlatan Rektör Budak, “Patentin temel içeriği inşaat sektöründe çimentoya alternatif çevreci bir hammadde üretimidir. Yapı malzemesinin esasen kaynağı tuğla fabrikalarının atıkları, bununla birlikte farklı fabrikaların da atıkları kullanılabiliyor. Hem çevreci bir malzeme hem de atıkların değerlendirilmesi anlamında önemli bir çalışma. Hocalarımızı Ege Üniversitesi olarak tebrik ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Malzemenin ticarileşmesi için de yerli iş insanlarımıza çağrıda bulunuyor, üniversitemize davet ediyoruz. Firmalarımız bir an önce üretimini devreye sokarsa ülkemizin ekonomisine de ciddi katkı sunar” dedi.

Geliştirdikleri ürünün inşaat sektöründe kullanılmak üzere çeşitli yapı malzemeleri için bağlayıcı özellikte ve çimentoya alternatif olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çakır şöyle konuştu:

“Geliştirdiğimiz geopolimer bağlayıcı esaslı yapı malzemesini inşaat sektöründe kullanmayı hedefliyoruz. Ürünümüzü çeşitli atıklardan üretebildiğimiz gibi aslında patent konusu olan tuğla tozuyla da meydana getirebiliyoruz. Çimento yerine kullanabiliyoruz ve atıklarla üretildiği için tamamen çevreye duyarlı, karbondioksit emisyonlarını oldukça düşüren bir bağlayıcı. Aldığımız patenti aslında çok farklı ürünlerde de kullanabiliriz, örneğin bazı firmalarla görüşmeler yaptığımızda izolasyon sıvası, yer karosu gibi ürünlerde de oldukça başarılı kullanım alanları olabileceğini gördük. Ürünümüzde kesinlikle çimento kullanılmıyor, bazı kimyasallarla atık malzemeleri aktive ederek bağlayıcı hale getiriyoruz ve çimento yerine kullanıyoruz.”

Kimyasala ve yüksek ısıya dayanaklı

Söz konusu ürünün tuğla ve kiremit atıklarının öğüterek elde edildiğini ve bu nedenle atık değerlendirilmesi anlamında da fayda sağlayacağını vurgulayan Doç. Dr. Çakır, “Çevresel etkinin yanı sıra kimyasallara, yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması ve yine bu bağlayıcı ürün anlamında izolasyon ürünlerinde de tercih edilmesi gibi avantajları da var. Çok farklı atıklarla üretebiliyoruz. Tuğla bunun patentli kısmıydı. Örneğin demir çelik endüstrisi atıklarından veya uçucu kül diye tabir ettiğimiz termik santrallerin atıklarından da bu tür bağlayıcılar üretmek mümkün. Kendi yörelerine, kendi ihtiyaçlarına ve kendi fizibilite imkanlarına göre farklı atıklardan da bağlayıcı üretmek mümkün. Bu konularda da Ar-Ge ve ürün geliştirmeye açığız” diye konuştu.

Çimentoya alternatif olarak geliştirilen ve çevreci bir yapıya sahip yapı malzeme Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, Prof. Dr. Kambiz Ramyar ve Arş. Gör. Dr. Murat Tuyan tarafından sektöre kazandırıldı.