Egeli ihracat şampiyonlarına ödül yağmuru

Türkiye’ye 2017 yılında milyarlarca döviz kazandıran Egeli ihracat şampiyonları, ödüllerine kavuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisinin 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında 2017 yılının ihracat şampiyonlarına ödülleri verildi.

Türkiye geneli ihracatta ilk 10 firma ve sektörlerinde ilk 3’e giren firmalar ödüllendirilirken Egeli 19 firma 21 ödülün sahibi oldu. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ilk 10 firma sıralamasında beşinci olurken, firmanın ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç aldı. Koç, ilk 10 firmanın 4’ünün ödülünü alarak ödül töreninin yıldızı oldu. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kimya sektöründe de sektör birincisi ödülünün sahibi oldu. Vestel Ticaret A.Ş. ilk 10 firma sıralamasında 7. oldu. Vestel, Elektrik-Elektronik Sektörünün birincisi olarak çifte ödül alan Egeli ikinci firma oldu.

Çelik sektöründe HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazla İstihsal Endüstrisi A.Ş. sektör birincisi oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe de KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic A.Ş. sektörde birinciliğini yedinci yıla taşıdı. Firmanın ödülünü Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, Başbakan Binali Yıldırım’dan aldı. Tütün sektöründe PHILSA PHILIP Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. birincilik ödülünün sahibi olurken, ödülü Genel Müdür Enrique Jimenez’e ödülünü Başbakan Binali Yıldırım verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk bin ihracatçı listesinde 223 sıra birden yükselerek 387. sıradan, 164. basamağa yükselen Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nak. San. Tic. Ltd. Şti. bu başarısını 2017 yılında Yaş meyve sebze sektöründe Türkiye ihracat şampiyonluğu ile taçlandırdı. Firmanın ödülünü Hayrettin Uçak, Ali Uçak, Mansur Uçak ve Recep Uçak birlikte Başbakan Binali Yıldırım’dan aldı.

Ege Bölgesinden ihracat şampiyonu olan bir diğer firma ise zeytinyağı sektöründe Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Firmanın ödülünü Erden Bilginoğulları’na Başbakan Binali Yıldırım takdim etti.

İkincilik basamağında 7 Egeli

Ege İhracatçı Birlikleri Üyesi Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. hazırgiyim sektöründe, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. kimya sektöründe, Özgür Tarım Ürünleri A.Ş. kuru meyve sektöründe, Uğur Soğutma Makinaları A.Ş. iklimlendirme sektöründe, EURO İhracat San.Tic. A.Ş. meyve sebze mamulleri sektöründe, British American Tobacco Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş., tütün sektöründe ve Surtaş İşletmecilik San. Tic. Llt. Şti. zeytin ve zeytinyağı sektöründe ikincilik ödülünün sahibi olan firmalar oldu.

Beş Egeli üçüncülük mutluluğu yaşadı

Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. Demir ve demirdışı metaller sektöründe geçen yıl olduğu gibi bu yılda üçüncü sırada yer alırken, Işık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. kuru meyve sektöründe üçüncülük mutluluğu yaşadı.

Gümüşdoğa Su Ürün. Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe üçüncülük basamağına çıktı. JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. Tütün sektöründe üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe Nejat Atalan Dış Ticaret A.Ş. üçüncü sıraya adını yazdırdı.

Hedef daha fazla Egelinin ihracat şampiyonları listesine girmesi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2017 yılında ihracat şampiyonları listesinde 19 firmanın, 21 ödül kazanmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını, önümüzdeki yıllarda ihracat şampiyonları listesinde daha fazla Egeli ihracatçı firmanın yer alması için katma değerli ürün ihracatına yoğunlaşacaklarını kaydetti.

İlk bin ihracatçı listesinde Egeli ihracatçıların sayısının her yıl artarak 159’a ulaştığına dikkati çeken Eskinazi, "Bu başarımızı önümüzdeki yıllarda da hem ilk bin ihracatçı listesinde, hem de ihracat şampiyonları listesinde sürdürmek için Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon ağırlıklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kuracağımız Dış Ticaret Üniversitesi bu hedefe bizi daha hızlı ulaştıracak" diye konuştu.