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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:54

Eğitimci Arzu Günaydın, milletvekili aday adaylığını açıkladı

50 yıldır İzmir’de faaliyet gösteren Günaydın Group’un Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın’ın eşi Arzu Günaydın, AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.16 yıldır öğretmenlikten şube müdürlüğüne kadar çeşitli...

Eğitimci Arzu Günaydın, milletvekili aday adaylığını açıkladı
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50 yıldır İzmir’de faaliyet gösteren Günaydın Group’un Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın’ın eşi Arzu Günaydın, AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

16 yıldır öğretmenlikten şube müdürlüğüne kadar çeşitli konumlarda Karabağlar’da eğitim için hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu Arzu Günaydın, AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

Eğitim yaşamı boyunca yaklaşık 100 bin aileye ulaştığını belirten Arzu Günaydın, eğitimle ilgili büyük projelere imza atmak istediğini dile getirdi. Eğitim ile ilgili sorunları geçmiş deneyimleri nedeniyle yakından takip ettiğini ve bizzat yaşadığını ifade eden Günaydın; toplumun geleceğinin ancak eğitimle şekilleneceğini vurguladı. Yarının büyükleri çocuklar için önceliğin eğitimde fırsat eşitliği olduğunu belirten Günaydın, bölge sorunlarını çok iyi bildiğini ve bu bölgeye hizmet etmek istediğini söyledi.

Seçilmesi durumunda çocuk hakları konusunda da çalışmak istediğini söyleyen iki çocuk annesi

Arzu Günaydın, her çocuğun eşit imkanlara kavuşması için var gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi.
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