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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:48

Eğitime temelden destek

Açıldığı günden itibaren eğitime büyük destek veren MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, son olarak Mavişehir Okulu karşısında bir anaokulu ve muhtarlık binası yaptırarak Karşıyaka Belediyesine teslim etti.“Hiç bir şey bize, ülkemize...

Eğitime temelden destek
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Açıldığı günden itibaren eğitime büyük destek veren MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, son olarak Mavişehir Okulu karşısında bir anaokulu ve muhtarlık binası yaptırarak Karşıyaka Belediyesine teslim etti.

“Hiç bir şey bize, ülkemize ve insanlığa katkı yapmak kadar gurur veremez” diyen MaviBahçe yatırımcısı Dr. Selami Özel, “Eğitime her zaman, her fırsatta katkı sunacağız. Karşıyaka ve İzmir okullarıyla, üniversiteler ile ortak hedefler için işbirliği yapıp sinerji oluşturacağız” dedi. Özel, “Biz İzmirli bir yatırım grubuyuz. Eşim Karşıyakalı. Dolayısıyla şehrimizin gelişmesi, hemşehrilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için gayret etmek bizim görevimiz” diye konuştu.

8 adet derslikten oluşan anaokulunda 8 adet dinlenme odası, 1 adet büyük oyun odası, 1 adet yemekhane ve 6 adet idari ofis bulunuyor. Karşıyaka’nın Filizleri Projesi kapsamında yaptırılan, İzmir’in eğitim hayatına farklı ve yenilikçi bir vizyon katacak anaokulu 120 öğrenci kapasiteli.
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