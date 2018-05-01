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01 Mayıs 2018 Salı 10:55

Elde var 28

30 ilçedeki tüm muhtarlarla yüz yüze görüşmek üzere yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 28. durağı Ödemiş oldu. İlçedeki 99 muhtarı tek tek dinleyen Başkan Kocaoğlu, "İşten korkmuyoruz" diye konuştu.İzmir...

Elde var 28
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30 ilçedeki tüm muhtarlarla yüz yüze görüşmek üzere yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 28. durağı Ödemiş oldu. İlçedeki 99 muhtarı tek tek dinleyen Başkan Kocaoğlu, "İşten korkmuyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı muhtarlar buluşmasının 28.’sini Ödemiş’te gerçekleştirdi. Kültür merkezindeki toplantıda Başkan Kocaoğlu’na Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de eşlik eti. 3 saati aşan toplantıda ilçedeki 99 muhtarı tek tek dinleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetkili bürokratlarına gerekli talimatları vererek mümkün olan taleplerin en kısa sürede karşılanmasını istedi.

"Epey mesafe aldık"

Ödemiş ilçesinin 2014 yılından sonra Büyükşehir’e bağlandığını dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Hizmet sınırlarımız 30 ilçeye çıktıktan sonra biz de organizasyonumuzu değiştirmek durumunda kaldık. Merkez şantiyemize ilave olarak biri Bayındır, diğeri Bergama’da olmak üzere kentin kuzey ve güneyine hizmet verecek iki yeni şantiye daha kurduk. Ayrıca bu ilçelerdeki hizmet birimlerimizin koordinasyonunu sağlamak amacıyla yerel yönetim hizmet birimlerini oluşturduk. Geçen 4 yılda epey mesafe aldık. İşten korkmuyoruz. Kente yaşayan herkesin sağlıklı ve temiz su içmesi, temiz bir çevrede yaşaması, üreticinin sağlıklı ürünler yetiştirmesini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Kocaoğlu, önümüzdeki günlerde Menderes ve Torbalı’da yapacağı toplantıların ardından 30 ilçeyi kapsayan turu tamamlamış olacak.
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