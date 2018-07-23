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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:04

En düşük süt fiyatı 2 TL olmalı önerisi

KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, çiğ süt fiyatlarının belirlenmemesinin büyük sıkıntı oluşturduğunu belirterek, süt fiyatının 2 lira olması gerektiğini söyledi.KÖY-KOOP Merkez Birliği’nin ilk kadın genel başkanı...

En düşük süt fiyatı 2 TL olmalı önerisi
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KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, çiğ süt fiyatlarının belirlenmemesinin büyük sıkıntı oluşturduğunu belirterek, süt fiyatının 2 lira olması gerektiğini söyledi.

KÖY-KOOP Merkez Birliği’nin ilk kadın genel başkanı seçilerek dikkat çeken Neptün Soyer, başkanlık görevini devralmasının ardından süt fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Artan maliyetlerin çiftçiyi ve köylüyü mağdur ettiğini ifade eden Soyer, süt fiyatının bir an önce belirlenmesini istedi.

KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Çok Amaçlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birliği Köy-Koop Genel Merkezi olarak, 13 il birliğimiz, bin 200 birim kooperatifimiz ve on binlerce süt üretici ortağımız, son yaşananları üzüntü ve kaygıyla izliyoruz. 6 ayda bir toplanması gereken süt konseyinin üretici tüketici ve sanayicinin yüzünü güldürecek süt fiyatının açıklanmasını bekliyoruz; ancak ne yazık ki bu konu ile ilgili bilgileri, sosyal medyadan duyuyor, okuyoruz. Süt üreticisinin bu belirsizliğe dayanacak sabrı ve tahammülü kalmamıştır. Üretici, tüketici ve sanayiciyi memnun edecek en düşük süt fiyatı 2 lira olmalıdır. Devletimizin bu bedeli ödemekle ilgili bir kaynak sıkıntısı varsa, aradaki farkı bedelli askerlikten elde edilecek gelirden karşılamalıdır; çünkü üreticinin ödeyeceği bedel kalmamıştır."
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