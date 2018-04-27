Ento Resim Yarışması’nın kazananları belli oldu

Bu yıl “Atatürk ve Çocuk” temasıyla düzenlenen Ento Resim Yarışması kazananları İzmir’de bir otelde düzenlenen kokteylde ödüllerini aldı.163 eserin katıldığı Ento Resim Yarışması iki kategoride gerçekleşti. Kazananlara ödüllerini...

Bu yıl “Atatürk ve Çocuk” temasıyla düzenlenen Ento Resim Yarışması kazananları İzmir’de bir otelde düzenlenen kokteylde ödüllerini aldı.

163 eserin katıldığı Ento Resim Yarışması iki kategoride gerçekleşti. Kazananlara ödüllerini veren Ento KBB Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Ümit Filiz, “Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Ento KBB olarak çocuklarımızı hem sanata teşvik etmek, hem de Atatürk’ün çocuk sevgisine vurgu yapmak istedik. Çocuklarımızın sanata yönlendirilmesinin toplumuzun geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu bilinçle bugüne kadar birçok organizasyona destek verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

Düzenlenen törenler ödüllerine kavuşan öğrenciler ise şu şekilde oldu:

6-10 Yaş Kategorisi: Birinci-Umay Beste Şeftalioğlu, ikinci-Duru Karadede, üçüncü-Busem Akbaş, mansiyon ödülü-Efe Sakarkaya.

11-15 Yaş Kategorisi: Birinci-Erdil Çetiner, ikinci-Elif Bayır, üçüncü-Dicle Zeynep Öztürk, mansiyon ödülü-Doğa Şener.