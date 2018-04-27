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27 Nisan 2018 Cuma 16:05

Ento Resim Yarışması’nın kazananları belli oldu

Bu yıl "Atatürk ve Çocuk" temasıyla düzenlenen Ento Resim Yarışması kazananları Double Tree By Hilton Otel’de düzenlenen kokteylde ödüllerini aldı."Atatürk ve Çocuk" temasıyla düzenlenen resim yarışmasına toplam 163 eser katıldı....

Ento Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu
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Bu yıl "Atatürk ve Çocuk" temasıyla düzenlenen Ento Resim Yarışması kazananları Double Tree By Hilton Otel’de düzenlenen kokteylde ödüllerini aldı.

"Atatürk ve Çocuk" temasıyla düzenlenen resim yarışmasına toplam 163 eser katıldı. Yarışma iki kategoride gerçekleşti. Jüri değerlendirmesi sonucu kazananlara ödüllerini Ento KBB Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Ümit Filiz verdi. Filiz yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Ento KBB olarak çocuklarımızı hem sanata teşvik etmek, hem de Atatürk’ün çocuk sevgisine vurgu yapmak istedik. Çocuklarımızın sanata yönlendirilmesinin toplumuzun geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu bilinçle bugüne kadar birçok organizasyona destek verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bu arada, yarışmada eserleriyle dereceye giren öğrenciler şöyle:

6-10 Yaş Kategorisinde;

Birinci - Umay Beste Şeftalioğlu - Narlıdere Merkez Anaokulu

İkinci - Duru Karadede - Takev İlköğretim Okulu

Üçüncü - Busem Akbaş - Özel Ege Lisesi İlkokulu

Mansiyon Ödülü - Efe Sakarkaya - İlk Kurşun İlkokulu

11-15 Yaş Kategorisinde;

Birinci - Erdil Çetiner - Özel Mavi Ege Eğitim Kurumları

İkinci - Elif Bayır - Güzelyalı Ortaokulu

Üçüncü - Dicle Zeynep Öztürk - Özel İzmir Koleji

Mansiyon Ödülü - Doğa Şener - Özel Mavi Ege Eğitim Kurumları
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