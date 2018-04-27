Ento Resim Yarışması’nın kazananları belli oldu

Bu yıl "Atatürk ve Çocuk" temasıyla düzenlenen Ento Resim Yarışması kazananları Double Tree By Hilton Otel’de düzenlenen kokteylde ödüllerini aldı.
"Atatürk ve Çocuk" temasıyla düzenlenen resim yarışmasına toplam 163 eser katıldı. Yarışma iki kategoride gerçekleşti. Jüri değerlendirmesi sonucu kazananlara ödüllerini Ento KBB Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Ümit Filiz verdi. Filiz yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Ento KBB olarak çocuklarımızı hem sanata teşvik etmek, hem de Atatürk’ün çocuk sevgisine vurgu yapmak istedik. Çocuklarımızın sanata yönlendirilmesinin toplumuzun geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu bilinçle bugüne kadar birçok organizasyona destek verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi.
Bu arada, yarışmada eserleriyle dereceye giren öğrenciler şöyle:
6-10 Yaş Kategorisinde;
Birinci - Umay Beste Şeftalioğlu - Narlıdere Merkez Anaokulu
İkinci - Duru Karadede - Takev İlköğretim Okulu
Üçüncü - Busem Akbaş - Özel Ege Lisesi İlkokulu
Mansiyon Ödülü - Efe Sakarkaya - İlk Kurşun İlkokulu
11-15 Yaş Kategorisinde;
Birinci - Erdil Çetiner - Özel Mavi Ege Eğitim Kurumları
İkinci - Elif Bayır - Güzelyalı Ortaokulu
Üçüncü - Dicle Zeynep Öztürk - Özel İzmir KolejiMansiyon Ödülü - Doğa Şener - Özel Mavi Ege Eğitim Kurumları