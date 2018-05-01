İZMİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 12:10

Erik piyasası 3,5 lira ile açıldı

İzmir’in Küçük Menderes havzasında erik üretiminin önemli merkezi olan Ödemiş’e bağlı Kaymakçı Beldesi’nde erik piyasası 3,5 lira ile açıldı. Üreticiler, fiyatların son yıllarda yerinde saydığını ifade ederek, "Bu gidişle erik...

Erik piyasası 3,5 lira ile açıldı
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İzmir’in Küçük Menderes havzasında erik üretiminin önemli merkezi olan Ödemiş’e bağlı Kaymakçı Beldesi’nde erik piyasası 3,5 lira ile açıldı. Üreticiler, fiyatların son yıllarda yerinde saydığını ifade ederek, "Bu gidişle erik üretiminden vazgeçme ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

5 yıldır ’papaz eriği’ fiyatlarının yerinde saydığını belirten İzmir Ödemişli üreticiler, başta mazot gibi dolara bağlı fiyat dalgalanması yaşayan girdilerde sürekli bir artış olmasına rağmen üreticinin malının fiyatının artmadığını öne sürdü. Küçük Menderes havzasında erik üretiminin önemli merkezi olan Ödemiş’e bağlı Kaymakçı Beldesi’nde erik fiyatları 3,3 lira civarında seyrediyor. Yaklaşık 1 haftadır hasadı yapılan ’papaz eriği’nin 3 hafta içinde toplanmasının beklendiği belirtildi.

Üretici Hayri Kuşçu, büyükşehirlerde kilosu 5 liraya kadar alıcı bulan eriğin Kaymakçı’daki toptan fiyatlarının 3,5 lira civarında seyrettiğini belirtti. Kuşçu, Manisa ve Aydın bölgesinde de erik üretimi yapıldığını belirterek, "Bu yıl rekolte iyi, hava şartları da güzel. Bu yüzden bolluk olacağını düşünüyoruz. Bolluk olursa fiyatlar düşer. Üretici de elindeki ürünü yok pahasına satmak zorunda kalır” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda ürünün istenilen düzeyde para etmemesi ve toplulaştırma çalışmaları nedeniyle başkalarının mülkiyetine geçen binlerce erik ağacının kesilmesine rağmen üreticinin tamamen erikten vazgeçmediğini söyleyen Kuşçu, erik fiyatlarının birkaç tüccarın inisiyatifinde olduğunu iddia etti. İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehir hallerine erik gönderdiklerini belirten Kaymakçılı üreticiler, ’papaz eriği’nde bu yıl piyasanın 3,5 lira ile açıldığını kaydederek, “Umarız fiyatlar daha da düşmez” ifadelerini kullandı.
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