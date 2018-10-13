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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:43

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan:

Tarım sektöründe büyük bir özveriyle çalışan kadınların 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, kadın istihdamının ekonomide büyük önem taşıdığını söyledi.Tarım...

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan:
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Tarım sektöründe büyük bir özveriyle çalışan kadınların 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, kadın istihdamının ekonomide büyük önem taşıdığını söyledi.

Tarım sektöründe çalışan işgücünün yarısını kadınların oluşturduğunu belirten Erkunt Armağan, kadın ile erkeğin eşit olarak çalıştığı tek sektörün ’tarım’ olduğuna dikkat çekti.

Kadın istihdamının ekonomiye can verdiğini dile getiren Zeynep Erkunt Armağan, “Ülke olarak kalıpları ve alışkanlıkları kırabilmeli ve yeni ufuklara bakabilmeliyiz. Demeliyiz ki; toplumun yarısı kadın, o halde kadın iş gücü muhakkak değerlendirilmeli ve onlara da fırsat verilmeli. Ben Türkiye’ye inanıyorum, babaların-annelerin kız çocuklarını önce okutmak, sonra çalışma hayatlarını desteklemek adına giderek daha olumlu adımlar atacaklarını görüyorum. Bunu desteklemek için yapılan her önemli çalışmanın içinde yer almaktan da onur duyuyorum” diye konuştu.

“Yerli marka, yerli tasarım”

Erkunt Traktör’ün Türkiye’ye ait bir marka oluşturduğunu ve ilk yerli tasarım traktörlerini ürettiğini kaydeden Zeynep Erkunt Armağan şöyle devam etti: “Erkunt, 24 ülkeye ihracat yapıyor. Milli duyguları ve vatanına olan bağlılığı ile ülkesinin gelişmesi için durmadan çalışıyor. Kadınların sosyal ve iş hayatlarında güçlenmesi için nefesi tükenene kadar konuşuyor ve her yere yetişiyor. Kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi için yıllardır emek veriyor. WEB’s imzacısı olan Erkunt Traktör, otomotiv sektöründe bir ilke imza atarak, kadın mavi yaka çalışan istihdamını başlatmış bir şirket. Türkiye için çok önemli olan bu adım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir teşekkür belgesi ile de ödüllendirildi.”
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