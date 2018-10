Erkunt, yeni modellerini çiftçilerle buluşturuyor

Erkunt Traktör, bağ, bahçe ve tarla gibi farklı üretim alanlarında çalışan çiftçilerin talepleri dikkate alınarak tasarlanan yeni ürünlerini 9-13 Ekim tarihleri arasında Bursalı çiftçilerin beğenisine sunacak.

İlk yerli tasarım modelleriyle pazardaki gücünü tescilleyen Erkunt Traktör 15. yaşını kutlarken, sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Bursa Tarım Fuarı’nda çiftçinin işini ve hayatını kolaylaştıran yeni ürünlerini sergileyecek. Kendileri için önemli olanın müşteri memnuniyeti ve güven duygusu olduğunu dile getiren Erkunt Traktör Genel Müdürü Tolga Saylan, Türkiye’nin en önemli tarım fuarlarından biri olan Bursa Tarım Fuarı’nda büyük bir ekiple çiftçileri ağırlayacaklarını belirtti.

"İki modelin büyük bir aileye dönüşmesi gurur veriyor"

Çiftçilerin beklentileri ve görüşlerini de göz önüne alarak tasarladıkları traktörler hakkında bilgi veren Saylan, “Kısmet E-B ve E-T, iki farklı iz seçeneği sunan tasarımıyla Erkunt’un çok sevilen serisini daha ileriye taşıdı. Traktörlerin, kullanışlı tasarım detaylarının yanı sıra düşük devirlerde yüksek tork avantajına sahip olması, çiftçilere her zamankinden fazla güç ve tasarruf vadediyor. Bursalı çiftçimiz bilir; hem M serisi hem de Kısmet Ailesi’nin yeni üyeleri bu bölgenin koşulları ve üreticilerin talepleri doğrultusunda tasarlandı. Ayrıca, M serisine kabin opsiyonu da ekledik ki ilaçlama yapan çiftçimizin sağlığını koruyalım diye. Her yıl bu fuar için çalışırken hepimiz heyecanlanır ve duygulanırız. Hikayesi burada başlayan iki modelin büyük bir aileye dönüşmesi, hepimize gurur veriyor. Kısmet ailesinin iki yeni üyesi, Kabinli Meyveci, Yeni Nimet 75 HP’yi ve diğer tüm ürünlerimizi yakından incelemeniz ve yeni önerileriniz için 9-13 Ekim tarihleri arasında tüm çiftçilerimizi standımıza bekliyoruz” diye konuştu.

"Üretme çalışmamız hiç bitmeyecek"

AR-GE ve ÜR-GE odaklı çalışmalarla sektörde büyümelerini sürdürdüklerini de kaydeden Tolga Saylan şöyle devam etti: “Çiftçimizin ne istediğini iyi anlama çabamız, buna bağlı olarak AR-GE’ye yaptığımız yatırımlar, kullanıcıya en iyiyi sunma gayretimiz ve sattıktan sonra hep ürünün arkasında olduğumuzu çiftçimize gösterebilmiş olmamızın bizi bu noktaya taşıdığına inanıyorum. Tasarımlarımız, çiftçiden gelen öneri ve dilekleri sonuna kadar dinleyip değerlendiren güçlü bir tasarım ekibi tarafından yapılıyor. Hiçbir lisansa bağlı olmadan, ülkemizin toprak ve iklim yapısına uygun ve Türk çiftçisine en iyi hizmeti verecek traktörü üretme çalışmamız hiç bitmeyecek. Yalnız Türkiye’nin önemli markalarından birisi olmakla kalmayıp, dünyada çok iyi bilenen ve güvenilir bir çiftçi dostu marka olacağız. 15 yıldır bize inanan ve Erkunt’a gönül veren tüm çiftçi dostlarımıza bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum.”