EÜ, balık yetiştiriciliğine yönelik AB projesinde yer aldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi, Akdeniz ülkelerindeki levrek ile çipura balık türlerinin yetiştiriciliği konusunda bilinmezlerin ortadan kaldırılması ve söz konusu ülkelerin sürdürülebilir ortaklık yapması konusunda hayata geçirilen Avrupa Birliği (AB) projesinde yer aldı. Projede 13 ülkeden 34 partnerin yer aldığına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projenin sağlıklı, verimli ve kaliteli bir üretim yapılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Akdeniz Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Entegre Kalkınması, Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programıyla finanse edilen Medaid-Horizon 2020 Projesi’nde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi de yer aldı. Ana iş paketlerinden balık genetiği ve ıslahı, balık besleme ve yem teknolojisi ile balık hastalıkları konularında, ayrıca alt iş paketlerinde yardımcı olarak projeye ciddi katkılar sağlayacak ekibi ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Projede 13 ülkeden 34 partnerin bulunduğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Su Ürünleri Fakültemizin başarılı akademik kadrosu yine önemli bir çalışmaya imza attı. Akademik kadromuz, özel sektörümüzle balıkçılık sektöründe tüm Akdeniz ülkelerini de içeren su ürünlerinin sağlıklı, verimli ve kaliteli bir üretim yapması adına bir proje geliştirdiler. Bu projede üniversitemiz partner olarak görev yapmakta. Avrupa Birliği ülkelerinde bu konuda çalışmalar yürüten merkezlerde bulunan alt yapının aynısına sahibiz. Hocalarımız bu proje kapsamında yaptıkları testlerle yüzde 100 doğruluğu sağlamış durumdalar" dedi.

Ege Üniversitesi’nin 2019’da araştırma üniversitesi olması yolunda su ürünleri fakültesinin önemli projeler geliştirdiğini hatırlatan Rektör Budak, "Fakültemizin hem ülkemize hem de ülkemizdeki özel sektörün özellikle su ürünleri yetiştiriciliğinde çok önemli katıkları var. Çipura ve levrek yetiştiriciliğinde de özel sektöre çok büyük araştırma ve eğitim anlamında katkısı var. Ege Üniversitesi olarak, hocalarımızın Avrupa Birliği standardında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz. Bu çalışmaları bilimsel araştırma projeleri kapsamında Rektörlük olarak destekliyoruz. Akademisyenlerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bilinmezliklerin ortadan kaldırılması için çaba harcıyoruz"

EÜ Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yıldırım Korkut da, projenin 4 yıllık olduğunu hatırlatıp, "Proje kapsamında, üç iş paketinde direkt olarak, iki iş paketinde de diğer ülkelere yardımcı olarak çalışacağız. Levrek ve çipura tür anaç balıkların genetik özelliklerinin çıkartılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunuyoruz. Düşük ve yüksek hayvansal protein içeren yemlerin tesislerimizde üç aylık süreçte denemesini yapıyoruz. Hastalıklarla ilgili de çalışmalarımız var. Bu konuda referans laboratuvarlar tarafından gönderilen örneklerin yüzde 100 olarak doğrulanması gerçekleştirildi. Çalışmada 13 ülkeden 34 partner var. Bunların dışında da 10 kadar özel sektör katılımcısı bulunuyor. Akdeniz ülkelerine has olan çipura ve levreğin üretimde entegrasyonu, ülkeler arasındaki bu entegrasyonda, sağlık konusunda, kullanılan yemlerde elde edilen maliyetler gibi konularda uyum sağlanmasında önemli bir proje. Bunun sosyal etkilerinin ve pazarlama zincirlerinin oluşturulması gibi aslında ticari ve bilimsel olarak önemli bir proje. Biz de projede görev almaktan gurur duyuyoruz. Akdeniz ülkelerindeki levrek ve çipuraların yetiştiriciliği konusunda bilinmezliklerin ortadan kaldırılması için çaba harcıyoruz" dedi.