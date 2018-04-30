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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:10

Farklı kültürler kampüste buluştu

Yaşar Üniversitesinde, 69 ülkeden 275 yabancı öğrencisinin katılımıyla “Farklı Kültürler Günü” düzenlendi. Kampüsteki buluşmada yabancı öğrenciler, kendi ülkelerinin kıyafetlerini giydi, kültürlerini tanıttı.Asya’dan Avrupa’ya,...

Farklı kültürler kampüste buluştu
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Yaşar Üniversitesinde, 69 ülkeden 275 yabancı öğrencisinin katılımıyla “Farklı Kültürler Günü” düzenlendi. Kampüsteki buluşmada yabancı öğrenciler, kendi ülkelerinin kıyafetlerini giydi, kültürlerini tanıttı.

Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler Yaşar Üniversitesinde öğrenim görüyor. Eğitim almak için Türkiye’yi seçen öğrenciler, kısa sürede kentle kaynaşarak adeta bizden biri haline geliyor. Peru’dan Nijerya’ya, Ekvator’dan Güney Kore’ye kadar 69 ülkeden gelen yabancı öğrencilerin katılımıyla Selçuk Yaşar Kampüsünde “Farklı Kültürler Günü” etkinliği düzenlendi. Yabancı öğrencilerin, kendi ülkelerinin kıyafetlerini giydiği, yemeklerini, danslarını ve kültürlerini tanıttığı etkinliğe, Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de katıldı. Türk öğrenciler de hem diğer ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı buldu hem de onlarla birlikte dans edip doyasıya eğlendi.

Üniversite eğitimi için İzmir’e gelen Nijeryalı Oyewale Lawal, yaşadıklarını ve çok kültürlülüğün kendilerine kazandırdıklarını anlattı. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü Tuğba Dass, “Her yıl, yabancı öğrenci sayımız artıyor. Değişik dünya görüşlere, diller ve dinlere mensup dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden 275 öğrenci burada eğitim görüyor. Aldıkları eğitim de çok kültürlü ve dilli olduğu için çeşitlilik gösteren dünyada daha başarılı olabiliyorlar. Öğrendikleri ve benimsedikleri çok kültürlülük sayesinde birçok avantaja sahip oluyorlar” dedi.
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