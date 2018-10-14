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14 Ekim 2018 Pazar 15:38

Film sezonu ‘Yol Kenarı’ ile başladı

Konak Belediyesi ile Hezarfen Film Galeri işbirliğiyle düzenlenen ‘Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları’nın yeni sezonu başladı. Türkiye’de bağımsız sinema yapan yönetmen ve filmleri İzmirli sinemaseverle buluşturan etkinliğin...

Film sezonu ‘Yol Kenarı' ile başladı
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Konak Belediyesi ile Hezarfen Film Galeri işbirliğiyle düzenlenen ‘Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları’nın yeni sezonu başladı. Türkiye’de bağımsız sinema yapan yönetmen ve filmleri İzmirli sinemaseverle buluşturan etkinliğin ilk filmi Tayfun Pirselimoğlu’nun yazıp-yönettiği ‘Yol Kenarı’ oldu. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen film gösterimine çok sayıda sinemasever katıldı. Yazar ve yönetmen Tayfun Pirselimoglu da filmi sinemaseverlerle birlikte izledi.

Ercan Kesal, Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Taner Birsel ve Rıza Akın’ın rol aldığı filmin görüntü yönetmeni koltuğunda Andreas Sinanos oturuyor. Mayıs 2018’de vizyona giren film, kusursuza yakın siyah-beyaz sinematografisi, Pirselimoğlu’nun ağırbaşlı anlatım tercihiyle iyi bir uyum yakalıyor. Ağırbaşlı ritmi ve siyah beyaz görselliği kara mizahla birleşince film, keyif veren bir etki sağlıyor.

"İyi film rahatsız etmeli"

Film gösterimi sonrasında gerçekleşen söyleşide Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu izleyenlerin sorularını yanıtladı. Filmi çok denklemli bir matematik problemi gibi bulan ve filmden her yönüyle çok etkilendiklerini dile getiren izleyenlerin olumlu eleştirilerden oldukça mutlu olan Tayfun Pirselimoglu, “Ana akım sinemanın oluşturduğu bir izleyici prototipi var ama benim sinemam öyle değil. Yaptığım filmi izleyenlerin çıkarken kafasında sorularla çıkması ve bir süre onunla birlikte yaşamasını amaçlıyorum. Sizlerde buradan kafanızda bir soruyla çıkacaksanız ve bu soru sizi bir süre meşgul edecekse amacıma ulaşmışım demektir. Bence iyi bir sinema film, soru sorduran, rahatsız edici sinemadır” dedi.

Her ay yeni bir film

Yurt içi ve yurt dışında başarılarıyla adından söz ettiren bağımsız filmler Konak Belediyesinin başlattığı ‘Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları’ etkinliğiyle Mayıs ayına kadar İzmirli seyircilerle buluşacak. Her ay bir film ve yönetmeni sinemaseverin karşısına çıkacak. Girişlerin ücretsiz olduğu film gösterimleri her ayın ilk çarşamba günü Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek.
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