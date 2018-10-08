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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:21

Foça Belediyespor deplasmanda kazanmayı bildi

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor, yeni sezona deplasman galibiyeti ile başlayarak Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü’nü 2-1 yendi.İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor,...

Foça Belediyespor deplasmanda kazanmayı bildi
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İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor, yeni sezona deplasman galibiyeti ile başlayarak Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü’nü 2-1 yendi.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor, deplasmanda Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü ile mücadele etti. Helvacı Sahası’nda oynanan maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda bir oyuncusu kırmızı kart gören Foça Belediyespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu ve 3 puanı kaptı.
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