Foça Belediyespor deplasmanda kazanmayı bildi

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor, yeni sezona deplasman galibiyeti ile başlayarak Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü’nü 2-1 yendi.İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor,...

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor, yeni sezona deplasman galibiyeti ile başlayarak Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü’nü 2-1 yendi.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor, deplasmanda Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü ile mücadele etti. Helvacı Sahası’nda oynanan maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda bir oyuncusu kırmızı kart gören Foça Belediyespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu ve 3 puanı kaptı.