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01 Temmuz 2018 Pazar 12:31

Foça, Denizcilik Bayramı’nı kutluyor

Foça’da yapılan ‘‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’’ kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk sunma ve denize çelenk atma törenleriyle başladı.Tören programına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı...

Foça, Denizcilik Bayramı'nı kutluyor
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Foça’da yapılan ‘‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’’ kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk sunma ve denize çelenk atma törenleriyle başladı.

Tören programına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Foça Belediye Başkan Vekili Serdar Tunçbay, Foça Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Beyhan Türker ve Raşit Dirim, Daire Amirleri, Kuzey Ege Ticari Yatlar ve Gezi Tekneleri Deniz Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği Başkanı Umut Tutar, Foça Gezi Tekneleri Deniz Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi Üyeleri, Foça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, siyasi parti temsilcileri, denizciler ve deniz dostları katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Atatürk anıtına, Foça Liman Başkanlığı çelengi sunuldu. Foça Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Denize çelenk bıraktılar

Katılımcılar, çelenk atma töreni için gemi ile denize açıldı. Foça Küçükdeniz Limanı’nda, Deniz şehitleri anısına yapılan saygı duruşunun ardından; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Foça Belediye Başkan Vekili Serdar Tunçbay ve Foça Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya, denize çelenk bıraktı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, ‘‘Köklü, büyük bir tarihi geçmişi olan denizciliğimizin bayramı Kabotaj Bayramı’nın 92. yıl dönümünü kutluyor; tüm denizcilerimize yollarının açık olmasını diliyorum. Yaşamını denizlerde yitiren deniz şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum’’ dedi.

Kutlamalar devam edecek

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, saat 17.00’de Foça Demokrasi Meydanı’nda başlayacak etkinliklerle devam edecek. Bağarası Cemil Midilli Ortaokulu Öğrencileri mini bir konser verecek. Ardından, yüzme yarışmaları, yağlı direkten bayrak alma yarışı ve denizden tabak çıkarma yarışı yapılacak. Ayrıca Foça Yelken İhtisas Kulübü (FYİK) sporcuları, Foça Limanı önlerinde yelken gösterileri ve yarışları yapacak.
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