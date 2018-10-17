Foça Film Günleri 18-21 Ekim tarihleri arasında

1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Mirası Film Günleri’nin, 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.Foça Belediyesi ve Foça Turizmciler Esnaf ve Yatırımcılar Derneği (Foça TUDER) tarafından...

1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Mirası Film Günleri’nin, 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Foça Belediyesi ve Foça Turizmciler Esnaf ve Yatırımcılar Derneği (Foça TUDER) tarafından düzenlenen "1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Mirası Film Günleri", 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak. 18 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak açılış töreninin ardından; ‘Tarihi Canlandırmak’ (Reliving History), ‘Govan Genç’ (Govan Young) ve ‘Jerash Savaşı’ (Battle of Jerash) isimli açılış filmlerinin gösterimi yapılacak. Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen arkeoloji ve kültürel mirası konu alan belgesel filmlerin sunulacağı etkinlik; söyleşiler, atölye çalışmaları ve arkeolojik alan turlarını da kapsayacak.

Öte yandan, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde üç gün boyunca gösterilecek olan otuza yakın film, 58 ülkeden 300’e yakın film arasından değerlendirilerek seçildi. Türkiye’den on belgeselin yanında, gösterimler sırasında 11 farklı ülkeden (Ermenistan, Brezilya, Fransa, Almanya, İran, İtalya, Malta, Hollanda, İskoçya, İspanya, ABD) belgesel filmlerinde gösteriminin yapılacağı ifade edilirken, program boyunca katılımcılar ile yerli ve yabancı arkeolog ile ödül alan film yönetmenlerinin bir araya gelebileceği; söyleşiler, panel, atölye çalışmaları, yirmi üç lise öğrencisi tarafından hazırlanan Foça’nın tarihsel dokusu konulu fotoğraf sergisi ve arkeologlar eşliğinde arkeolojik alan gezilerin düzenleneceği kaydedildi.

Başkan Demirağ’dan davet

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Film Günleri hakkında ise şöyle konuştu:

"Foça, Akdeniz fokunun yaşam alanı ve pek çok medeniyetin yaşayıp, bugün hala eserlerinin korunduğu dünya mirası niteliğinde. Bu mirasın yaşaması için; kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve Foçalı hemşehrilerimizle ile çalışıyoruz. Geçmişe ayna tutup geleceğe yön veren arkeoloji ve parçası olduğumuz doğa hakkında dünyanın farklı yerlerinden filmleri ve bu filmlerin emektarlarını bu festival ile ağırlamak, Foçalılar ve İzmirlilerle buluşturmak, bizim için onur verici. Tüm halkımızı, bütün gösterimlerini ve diğer etkinlikleri ücretsiz sunacağımız 1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Mirası Film Günleri’ne davet ediyoruz" dedi.