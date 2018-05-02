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02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:38

Foça Sağlık İçin Yürüdü

Foça’da obeziteyle mücadele etmek, fiziksel aktivitenin arttırılmasına farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam kültürünün yerleştirilmesi amacıyla yürüyüş ve zumba etkinliği düzenlendi.Sağlık Bakanlığı “Türkiye Sağlıklı...

Foça Sağlık İçin Yürüdü
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Foça’da obeziteyle mücadele etmek, fiziksel aktivitenin arttırılmasına farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam kültürünün yerleştirilmesi amacıyla yürüyüş ve zumba etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat” programı kapsamında; Foça Kaymakamlığı ile Foça İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ve Foça Belediyesi katkıları ile diğer kamu kurum kuruluşları işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe, Foça Kaymakamı Sayın Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar,daire amirleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve Foçalılar katıldı.

Katılımcılar Aşıklar Caddesi ve Büyük Deniz Sahil Caddesi boyunca yürürken, etkinlik, zumba ve kokteyl ikramı ile sona erdi.
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