Foça Yeni Bağarası’nda halk buluşması

Foça Kaymakamlığı’nca düzenlenen halk toplantıları, Yeni Bağarası Mahallesi’nde gerçekleşen toplantıyla devam etti.

Foça Kaymakamı Ali Çetin’in yönetiminde Yeni Bağarası Kahvehanesinde yapılan halk toplantısına; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Belediye Meclisi Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bir saat süren toplantıda, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, karayolları ve asayiş konuları ele alındı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi’nin Yeni Bağarası’nda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.