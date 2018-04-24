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24 Nisan 2018 Salı 09:44

Foça’da çiçekler açtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Foça, 2. Uluslararası Çocuk Şenliği, kortej yürüyüşü ve gala gösterisiyle sona erdi.Gürcistan, Karadağ, Makedonya ve Ukrayna’dan gelen 107 misafir...

Foça'da çiçekler açtı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Foça, 2. Uluslararası Çocuk Şenliği, kortej yürüyüşü ve gala gösterisiyle sona erdi.

Gürcistan, Karadağ, Makedonya ve Ukrayna’dan gelen 107 misafir öğrenci, Foçalı öğrenciler ve vatandaşlar, coşkulu marşlar ve yöresel müzikler eşliğinde yürüdü. Foça Demokrasi Meydanı’ndaki gala gösterileri ise, coşkuyu en yükseğe taşıdı. Misafir ülke öğrencileri ve Foçalı öğrenciler, rengarenk dansları ve şirin halleriyle izleyenleri hayran bıraktı. Oğuzhan Çakırefe-Oral Girginer ve arkadaşları verdikleri muhteşem konserle Foça’daki kutlamaların finalini yaptı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Çok büyük bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara, üstelik tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümünü kutlamanın büyük gururunu ve coşkusunu yaşadık. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı gazilerimizi ve şehitlerimizi, minnet ve şükranla anıyoruz’’ dedi.
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