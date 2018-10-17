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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:55

Foça’da sağlıklı yaşam için hareket yürüyüşü

Kronik hastalıklara zemin hazırlayarak bireylerin sağlığını olumsuz etkileyen obezite ile mücadele etmek ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla Foça’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Hareket’ yürüyüşü gerçekleştirildi.Foça...

Foça'da sağlıklı yaşam için hareket yürüyüşü
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Kronik hastalıklara zemin hazırlayarak bireylerin sağlığını olumsuz etkileyen obezite ile mücadele etmek ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla Foça’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Hareket’ yürüyüşü gerçekleştirildi.

Foça Demokrasi Meydanı’ndan başlayan ‘Sağlıklı Yaşam İçin Hareket’ etkinliğine Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eşi Derya Demirağ, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz, İlçe Turizm Danışma Müdürü Samir Samir Büyükkaya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

‘Sağlıklı Yaşam İçin Haraket’ etkinliği, kronik hastalıklara zemin hazırlayarak bireylerin sağlığını olumsuz etkileyen obezitenin görülme sıklığının dünyada ve ülkemizde giderek arttığı, obezite ile mücadele etmek ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun ‘‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’’ kapsamında Foça Kaymakamlığı, Foça Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda, Foça Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları işbirliği ile düzenlendi.

Foça Demokrasi Meydanı’nda toplanan kalabalık, buradan Yel Değirmenlerine kadar yürüdü. Yel Değirmenlerinde mola veren gruba, Foça Kazı Kurulu Başkanlığı’ndan Arkeolog Murat Öğren ile Serkan Ülbeyi ‘Foça Tarihi ve Arkeolojisi’ hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Grup daha sonra yürüyüşünü Foça Demokrasi Meydanına gelerek sonlandırdı.
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