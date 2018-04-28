İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:14

Foça’da Uçurtma Şenliği

Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği ‘‘Uçurtma Şenliği’’ yoğun ilgi gördü.

Foça'da Uçurtma Şenliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği ‘‘Uçurtma Şenliği’’ yoğun ilgi gördü.

Foça Belediyesi, şenliğe katılanlara uçurtma hediye ederek, su ve meyve suyu ikramında bulundu. Foça Yelken İhtisas Kulübü yelkencilerinin renk kattığı etkinlikte, seyri güzel manzaralar oluştu. Rengarenk uçurtmalarını havalandıran çocuklar, eğlenmenin yanı sıra aileleriyle birlikte piknik yaptı. Etkinliğe katılan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, çocukların sevincine ortak olup, ailelerle sohbet etti.

İngiliz Burnu mevkiinde düzenlenen Uçurtma Şenliği’ne; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Foça Kent Konseyi üyeleri, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çocuklar velileriyle birlikte katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku