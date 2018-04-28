Foça’da Uçurtma Şenliği

Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği ‘‘Uçurtma Şenliği’’ yoğun ilgi gördü.

Foça Belediyesi, şenliğe katılanlara uçurtma hediye ederek, su ve meyve suyu ikramında bulundu. Foça Yelken İhtisas Kulübü yelkencilerinin renk kattığı etkinlikte, seyri güzel manzaralar oluştu. Rengarenk uçurtmalarını havalandıran çocuklar, eğlenmenin yanı sıra aileleriyle birlikte piknik yaptı. Etkinliğe katılan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, çocukların sevincine ortak olup, ailelerle sohbet etti.

İngiliz Burnu mevkiinde düzenlenen Uçurtma Şenliği’ne; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Foça Kent Konseyi üyeleri, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çocuklar velileriyle birlikte katıldı.