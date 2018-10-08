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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:10

Foça’da uyuşturucu ile mücadele ele alınacak

İzmir’in Foça ilçesinde, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili bir eğitim semineri düzenleneceği bildirildi.

Foça'da uyuşturucu ile mücadele ele alınacak
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İzmir’in Foça ilçesinde, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili bir eğitim semineri düzenleneceği bildirildi.

Foça Belediyesi, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili bir eğitim seminere ev sahipliği yapacak. 9 Ekim 2018 Salı günü yapılacak seminer, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Seminerde, uyuşturucu madde bağımlılığının sebep olduğu psikolojik ve biyolojik sorunların bilgi verileceği seminerde, uzmanlar güvenlik önlemleri hakkında da bilgiler verilecek. Özellikle gençlerin uyuşturucudan uzak tutmanın yollarının da anlatılacağı eğitim seminerinin saat 10.00 da başlayacağı belirtildi.
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