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09 Ekim 2018 Salı 15:50

Foça’da uyuşturucunun zararları konuşuldu

İzmir’in Foça ilçesinde yapılan uyuşturucu ile mücadele seminerinde, uyuşturucu madde türlerinin ortaya çıkardığı sonuçlar ve gençlere zararları anlatıldı.Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen uyuşturucu ile...

Foça'da uyuşturucunun zararları konuşuldu
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İzmir’in Foça ilçesinde yapılan uyuşturucu ile mücadele seminerinde, uyuşturucu madde türlerinin ortaya çıkardığı sonuçlar ve gençlere zararları anlatıldı.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen uyuşturucu ile mücadele seminerinde, önemli bilgiler aktarıldı. Seminerde Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, uyuşturucu madde türleri ve ortaya çıkaracağı sonuçları, Psikolog Sevgi Güney de, gençlerin madde kullanımına nasıl alıştırıldığı ve Doç. Dr. Hatice Demirbaş da gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullandığının nasıl anlaşılabileceği konularında sunum yaparak katılımcılara bilgiler verdi.

Seminerde ayrıca, madde bağımlılığının sebep olduğu psikolojik ve biyolojik sorunlar ile alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında da bir takım bilgiler paylaşıldı.
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