İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 13:44

Foçalı Kaan Yüksel’den uluslararası gurur

Türkiye Karate Federasyonu’ nun faaliyet takviminde yer alan 8.th International Turkish Open Karate Şampiyonası 13-14-15 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Hakkı Başar spor salonunda 33 Ülke, 85 kulüp, 1350 sporcunun katılımı ile sona erdi.Foça...

Foçalı Kaan Yüksel'den uluslararası gurur
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Karate Federasyonu’ nun faaliyet takviminde yer alan 8.th International Turkish Open Karate Şampiyonası 13-14-15 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Hakkı Başar spor salonunda 33 Ülke, 85 kulüp, 1350 sporcunun katılımı ile sona erdi.

Foça Reha Midilli İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, T.Erol Fight Clup Aliağa Antrenörleri Taner Erol ve Kudret Yüksel ile hazırlanan sporcu turnuvada 2009 ferdi kumite +45 kg da 3. olarak bronz madalya, 2009 takım kata (Manisa Su Karate - Ankara Türk Telekom) 2. olarak gümüş madalya ve kupasını aldı.

Başarılı sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel, “Sporun ve sporcun her daim yanında olan Foça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ’ a, Bilge Kaligrafi Atölye Sayın Saim Yeşildağ’ a, Pınar Hukuk Sahibi Özgür Pınar’ a maddi ve manevi katkılarından dolayı sporcum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku