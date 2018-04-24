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24 Nisan 2018 Salı 10:16

Foça’lı minik karatecilerin bayram coşkusu

Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı, Foça’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başarılı minik karateciler için etkinlik düzenledi.Etkinliğe vakfın yönetim kurulu başkanı Ali Haydar Çelebi, yönetici Özgür Ulu,...

Foça'lı minik karatecilerin bayram coşkusu
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Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı, Foça’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başarılı minik karateciler için etkinlik düzenledi.

Etkinliğe vakfın yönetim kurulu başkanı Ali Haydar Çelebi, yönetici Özgür Ulu, antrenör Kudret Yüksel, minik karateciler ve veliler katıldı.

23 Nisan etkinliğinin ilk bölümünde; Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi ve antrenör Kudret Yüksel günün anlamı ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Çelebi, "23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Egemenlik ruhunu çocuklara aktaran 23 Nisan’ı kutlar, bu bayramı çocuklara armağan eden Ulu Önderimiz Ata’mızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz’’ dedi. 23 Nisan etkinliğinin ikinci bölümünde; vakfın öğrenci birliği başkanı tarafından 2018 yılı içerisinde uluslararası yarışmalarda dereceye giren Kaan Yüksel ile minik karatecilere ödül ve hediyeleri verildi. 23 Nisan etkinliğinin son bölümünde; minik karateciler yeteneklerini sergiledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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