Forum Bornova’da 23 Nisan coşkusu

İzmir ve çevre illerin çekim merkezlerinden Forum Bornova, minik misafirlerine özel hazırladığı 23 Nisan etkinlik programıyla coşkulu kutlamalara imza attı. Sihirbaz, Vefvef ve Baybalon gösterilerinin yanı sıra Çocuk Kulübünde de Borni ve...

İzmir ve çevre illerin çekim merkezlerinden Forum Bornova, minik misafirlerine özel hazırladığı 23 Nisan etkinlik programıyla coşkulu kutlamalara imza attı. Sihirbaz, Vefvef ve Baybalon gösterilerinin yanı sıra Çocuk Kulübünde de Borni ve arkadaşları miniklere bayram sevincini doyasıya yaşattı.

İzmirli çocuklar bu yıl da Forum Bornova’nın 23 Nisan kutlamalarıyla coştu. 21 Nisan Cumartesi günü Sihirbaz Ahmet Küçükdoğan’ın gösterisiyle başlayan etkinlikler, üç gün boyunca miniklere keyifli saatler yaşattı.

Çocuk komedyeni Vefvef’in komedi ve sihir gösterileriyle eğlenen çocuklar, Baybalon şovda balonların neşeli dünyasıyla tanıştı. Forum Bornova Çocuk Kulübü, 21 Nisan’da oyunlara Borni ve arkadaşlarıyla başladı. Bili, Ceni ve Keni eşliğinde eğlenceli ve eğitici gösterilere katılan çocuklar Borni ve tekerlemeleri eşliğinde oyunlar oynayarak keyifli ve kaliteli zaman geçirdi. Çocukları aileleriyle oyunlara davet eden Forum Bornova Çocuk Kulübü etkinlikleri, eğlencenin yanı sıra unutulmaz anılar da yaşatan programlarıyla 21-22 ve 23 Nisan günlerinde ziyaretçilerini ağırladı.