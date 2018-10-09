Genç tasarımcılar özgür ruhlarıyla mesaj verecek

Genç tasarımcılar, özgür yanlarını, tasarım güçleriyle birleştirerek topluma güçlü ve kalıcı mesajlar vermek için harekete geçiyor. Dünya’da her şeye karşı oluşabilen tepki kültürünün yansıması THE MESSAGE, EİB 14. Moda Tasarım...

Genç tasarımcılar, özgür yanlarını, tasarım güçleriyle birleştirerek topluma güçlü ve kalıcı mesajlar vermek için harekete geçiyor. Dünya’da her şeye karşı oluşabilen tepki kültürünün yansıması THE MESSAGE, EİB 14. Moda Tasarım Yarışması’nda tasarımlarda hayat bulacak.

Genç tasarımcılar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin düzenleyeceği EİB 14. Moda Tasarım Yarışmasında, 2019/2020 Sonbahar-Kış Kadın ve Erkek Modasına yön verecek trendler arasında öne çıkan THE MESSAGE, konseptiyle oluşturacakları koleksiyonlarla şampiyon olmak için yarışacak.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türk moda endüstrisine genç, yetenekli ve vizyoner tasarımcılar kazandırmak için EİB Moda Tasarım Yarışması’nın hazırlıklarına başladıklarını, genç tasarımcıların THE MESSAGE, konseptiyle ortaya koyacakları tasarımları heyecanla beklediklerini kaydetti.

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın Türkiye’de alanında marka yarışmalardan biri haline geldiğini dile getiren Sertbaş, "EİB Moda Tasarım Yarışması’nda yüzlerce genç tasarımcı kendini ifade etme fırsatı yakaladı. Bugün hazır giyim firmalarımızın tasarım ofislerinde EİB Moda Tasarım Yarışması sayesinde sektörle tanışmış ve sektörde çalışmaya başlamış çok sayıda tasarımcımız var. EİB Moda Tasarım Yarışması’nda genç tasarımcılara koçluk yapacak olan dünyaca ünlü tasarımcımız Emre Erdemoğlu da EİB Moda Tasarım Yarışması’nda aldığı ödül sonrasında tasarım sektöründe basamakları hızlıca tırmanmıştı. Mahmut Ağaç, Ruhi Tamer Çoğal, Merve Uçar ve Nuray Atalayman uluslararası üne kavuşan ve ödüller kazanan diğer tasarımcılarımız oldu. EİB Moda Tasarım Yarışması bu isimlere vitrin oldu. Bu yarışma ile birlikte bundan sonraki yıllarda sayının artacağından hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.

Hazar: "Protesto çağı oluşturucu ve mesaj odaklı olacak"

EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı Tuğba Hazar ise 2019/2020 Sonbahar-Kış Kadın ve Erkek Modasına yön verecek trendler arasında öne çıkan THE MESSAGE temasını, tüm dünyada her şeye karşı oluşabilen tepki kültürü olarak tanımladı. Hazar, "Olaylara, durumlara, kişilere, doğaya, kısacası hayatın içinde var olma nedenlerimize bile verilen tepkilerin bütünüdür. Bu tepkiler, dünya çapında topluluklar arasında çoğaltılarak, sonsuz tartışmalara yol açıyor. 2019’da köprüler kuruyoruz, engeller değil. Proaktif olma zamanı. Bu yeni protesto çağı oluşturucu dijital, eğlenceli ve mesaj odaklı olacak. 2019’da bilgi ‘güç’ kazanacak. Genç tasarımcılar özgür yanlarını, tasarım gücüyle birleştirerek topluma güçlü ve kalıcı mesajlar verecek. Dokular, desenler, renkler, biçimler ve elbette materyaller, tasarımcılarının elinde fark oluşturan giysilere dönüşecek. Burada anahtar kavramlar; Re’Action, Comfort, Discomfort, Creativity/Complacency, Protect/Protest olacak" dedi.

Genç tasarımcıları hem para, hem yurt dışında eğitim fırsatı bekliyor

EİB 14. Moda Tasarım Yarışması’na katılacak genç tasarımcıların, THE MESSAGE konseptiyle 4 adet 2019-20 Sonbahar-Kış erkek, kadın ya da karma bir koleksiyon hazırlayarak yarışmaya katılabilecekleri bilgisini veren Hazar, yarışmaya başvuruların 15 Ekim – 21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılabileceğini ifade etti.

Yarışmanın birincisi 18 bin TL, ikincisi 13 bin TL, üçüncüsü ise 8 bin TL para ödülünün yanı sıra Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin sunduğu projenin Ticaret Bakanlığı’nca onaylanması halinde yurt dışında eğitim alma fırsatının sahibi olacak.

İki aşamalı eleme sonucunda finale kalacak 10 tasarımcının hazırlayacağı tasarımlar, 5 Nisan 2019 Cuma akşamı düzenlenecek muhteşem bir defilede şampiyonluk için yarışacak.

"EİB 14. Moda Tasarım Yarışması" ile ilgili gelişmelerin, www.eib.modatasarimyarismasi.org internet adresinden, Facebook/eibmodatasarim, Twitter/eibmoda ve Instagram/eibmoda sosyal medya sayfalarından da takip edilebileceği bildirildi.