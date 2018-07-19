Gençler robotlarla geleceği tasarladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından lise öğrencilerine yönelik “Enerji Verimli, Çevre ve Canlı Dostu Robot" yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Mayın temizlemeden çöp ayrıştırmaya, beyin dalgalarıyla komut veren robottan çim biçme robotuna dek çok farklı tasarımların yer aldığı yarışmada, öğrencilere ödüllerini İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Görkem Uçtuğ verdi.

Dereceye giren öğrenciler, Mühendislik Fakültesi bünyesindeki genel kontenjandandan herhangi birisine yerleşmeleri halinde yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslarla ödüllendirildi. Ödül töreninde, Karşıyaka Zeki Şairoğlu Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi Mezunu Ayberk Ergüç, güneş panellerini temizleyen robot tasarımıyla yüzde 100 bursla ödüllendirildi. Afyon Yavuzoğlu Koleji Mezunu Onur Cihangir Acar, akıllı hayvan kulübesi robotuyla yüzde 50, Bornova Anadolu Lisesi Mezunu Bartu Özel, kişisel yük taşıma robotu, Karataş Anadolu Lisesi Mezunu Baran Turan da çöplerin malzeme türlerine göre ayrıştırılmasını sağlayan robotuyla yüzde 25’er burs kazandı.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, Türkiye’nin geleceğini robot teknolojilerinin oluşturacağını belirterek, “Mühendislik ve teknoloji alanında iddialı bir yapımız bulunuyor. Mühendislik Fakültemiz bünyesinde geleceğin mühendislerinin hem mekanik hem elektronik hem de yazılım alanlarına ilgilerini çekmek ve tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla enerji verimli, çevre ve canlı dostu robot yarışmasını gerçekleştirdik. Yarışmada, birbirinden farklı ve değerli çalışmalar oldu. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Biz de mühendislik alanındaki 13 farklı bölümümüzle gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz” dedi.