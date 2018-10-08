Germiyan Festivali renkli görüntülerle sona erdi

İzmir’in Çeşme ilçesinin ekşi mayadan yapılan ev ekmeği ile ünlü olan Germiyan Mahallesi’nde, bu yıl beşincisi düzenlenen Germiyan Festivali’nde en güzel ekmek yarışması yapıldı.Çeşme ilçesindeki her yıl geleneksel hale getirilen...

İzmir’in Çeşme ilçesinin ekşi mayadan yapılan ev ekmeği ile ünlü olan Germiyan Mahallesi’nde, bu yıl beşincisi düzenlenen Germiyan Festivali’nde en güzel ekmek yarışması yapıldı.

Çeşme ilçesindeki her yıl geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5.’si düzenlenen Germiyan Festivali’nde, renkli görüntüler oluştu. Festivalin ikinci gününde Germiyan sokakları, Çeşme’nin yanı sıra; İzmir, İstanbul, Aydın, Uşak, Kütahya, Bursa, Manisa, Antalya gibi illerden gelen çok sayıda ziyaretçi ile doldu. Festival ziyaretçileri, gün boyunca yöresel ürünlerin ve lezzetlerin satıldığı stantlardan alış veriş yaparken, bazı Germiyanlıların kafeye dönüştürdükleri evlerinin balkon, teras ve sokağında yöresel yiyecek ve içeceklerin tadına baktı.

İkinci gün etkinlikleri, ev sabunu yapımı ve Germiyan sokaklarını desenleri ile renklendiren Nuran Erden’in taş boyama atölyeleri ile başladı. Germiyan’daki bir cenaze nedeniyle ikinci güne ertelenen kortej yürüyüşü ise bu yıl da oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Kortej yürüyüşü davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın eşi Semra Dalgıç ile birlikte katıldığı kortej yürüyüşüne, Germiyanlı kadınlar da yöresel giysileri ile renk kattı. Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve çok sayıda festival ziyaretçisinin katıldığı festival yürüyüşü, davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi.

İkinci gün etkinlikleri kapsamında mahalle kahvesinde, "Tarım Zehirleri ve Yerli Tohumun Önemi" konulu söyleşi, Seferihisar Can Yücel Tohum Takas Merkezi Yöneticisi Aylin Bostan ve İzmir Yerel Tohum Topluluğu Sözcüsü Göknur Yumuşak tarafından gerçekleştirildi.

Ekmek yarışmasını Nurcan Kurnaz kazandı

Söyleşinin ardından ise 10 Germiyanlı’nın katıldığı ekmek yarışması düzenlendi. Ekmek yarışmasını, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Engin Keçeci, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve çok sayıda festival ziyaretçisi izledi. Sunuculuğunu Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal’ın üstlendiği ekmek yarışmasının jüri üyeliklerini; Şamil Akşit, Mine Ataman, Gökçen Adar ve Murat Büyükateş yaptı. Yarışmacı olarak ise; Neşe Kaya, Suna Sarı, Nurcan Kurnaz, İklim Erden, Sude Mutlu, Esmanur Kurnaz, İlayda Telbaş, Simay Limon, Hazal Kaya ve Tayfun Ertan katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın ardından birinciliği Nurcan Kurnaz kazanırken, İklim Erden ikinci, Esmanur Kurnaz ise üçüncü oldu.

5. Germiyan Festivali, ekmek yarışmasının ardından gerçekleştirilen Deniz Polat konseri ile sona erdi.