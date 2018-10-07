İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Genç Sahne" konserleri, akşam eve yetişme telaşındaki İzmirlilere Metro ve İZBAN istasyonlarıyla İZDENİZ iskelelerinde ve vapur içlerinde küçük sürprizler yaşatacak; günün...

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Genç Sahne" konserleri, akşam eve yetişme telaşındaki İzmirlilere Metro ve İZBAN istasyonlarıyla İZDENİZ iskelelerinde ve vapur içlerinde küçük sürprizler yaşatacak; günün yorgunluğuna "kısa bir mola" verdirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği "kısa bir mola" konserleri, günlük koşuşturmaca içinde pek çok şeyi es geçmek zorunda kalan İzmirlilere küçük sürprizler hazırlıyor. Üniversite öğrencileri olan genç müzisyenlerden oluşan trio, caz, halk müziği grupları, 11 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında her perşembe saat 18.00’de başlayarak mini konserler verecek.

Etkinlik programı ise şöyle;

11 Ekim -Bornova Metro İstasyonu

18 Ekim - Bostanlı İskele

25 Ekim - Karşıyaka İzban İstasyonu

1 Kasım - Alsancak İskele

8 Kasım - Şirinyer İzban İstasyonu

15 Kasım - Alsancak-Göztepe Vapur İçi

22 Kasım - Bostanlı-Pasaport Vapur İçi

29 Kasım - Konak-Bostanlı Vapur İçi