İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 10:11

Günün yorgunluğuna "kısa bir mola"

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Genç Sahne" konserleri, akşam eve yetişme telaşındaki İzmirlilere Metro ve İZBAN istasyonlarıyla İZDENİZ iskelelerinde ve vapur içlerinde küçük sürprizler yaşatacak; günün...

Günün yorgunluğuna 'kısa bir mola'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Genç Sahne" konserleri, akşam eve yetişme telaşındaki İzmirlilere Metro ve İZBAN istasyonlarıyla İZDENİZ iskelelerinde ve vapur içlerinde küçük sürprizler yaşatacak; günün yorgunluğuna "kısa bir mola" verdirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği "kısa bir mola" konserleri, günlük koşuşturmaca içinde pek çok şeyi es geçmek zorunda kalan İzmirlilere küçük sürprizler hazırlıyor. Üniversite öğrencileri olan genç müzisyenlerden oluşan trio, caz, halk müziği grupları, 11 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında her perşembe saat 18.00’de başlayarak mini konserler verecek.

Etkinlik programı ise şöyle;

11 Ekim -Bornova Metro İstasyonu

18 Ekim - Bostanlı İskele

25 Ekim - Karşıyaka İzban İstasyonu

1 Kasım - Alsancak İskele

8 Kasım - Şirinyer İzban İstasyonu

15 Kasım - Alsancak-Göztepe Vapur İçi

22 Kasım - Bostanlı-Pasaport Vapur İçi

29 Kasım - Konak-Bostanlı Vapur İçi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku