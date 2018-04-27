Harmandalı’da yeni dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı’nın rehabilitasyonu ve elektrik enerjisi üretimi için çıktığı yapım ihalesinin ikinci aşamasını da tamamladı.Harmandalı Düzenli Depolama Alanı’nın rehabilitasyonu...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı’nın rehabilitasyonu ve elektrik enerjisi üretimi için çıktığı yapım ihalesinin ikinci aşamasını da tamamladı.

Harmandalı Düzenli Depolama Alanı’nın rehabilitasyonu ve çöplerden elektrik enerjisi üretebilmek için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla çıktığı yapım ihalesinin ikinci aşamasını da tamamladı. 3 firmanın geçerli teklif sunduğu ihalede mali teklifler açıldı. Açık arttırma sonucu en yüksek teklifi veren Novtek Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş. firması, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinde kuracağı Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinden elde edeceği cironun toplamı üzerinden Belediye’ye yüzde 59,9 oranında pay vermeyi taahhüt etti.

“Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşi” kapsamında, deponi sahasında etaplar halinde rehabilitasyon projesi hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölge için kritik önem taşıyan bu çalışmasıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli onayı aldı. Belediye ayrıca, çöp deponi gazından elektrik enerjisi elde edilmesi konusunda da harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı’da kurmayı planladığı 15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisi, 4 kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre) göz önüne alındığında, yaklaşık olarak Çiğli’nin tüm mahallelerinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olacak. Tesis, bölgedeki sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunları da büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

37 hektar rehabilite edilecek

Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 90 hektarlık depolama alanının döküme kapatılan 37 hektarlık bölümünde rehabilitasyon çalışması da başlatacak. Hem çevresel hem de görsel kirliliğin önlenmesi için depolama sahasının üst örtüsü yapılacak ve toprak serilerek saha ekim veya dikime hazır hale getirilecek. Çöp döküm sahası “ağaçlandırılmış teraslara” dönüştürülürken, etap etap bölgenin çehresi de değişecek. Oluşturulacak yeşil kuşakta kızılçam, fıstık çamı, servi türleri, glediçya ve palamut meşesi ağaçları dikilecek. Yağış ve sızıntı sularının tahliyesi için gerekli drenaj kanalları oluşturulduktan sonra metan gazı çıkışını kontrol altına almak için sondaj şeklinde gaz bacaları kurulacak. Rehabilite edilen alanın aydınlatılması, güneş panelli 252 adet saha aydınlatma direği ile sağlanacak.

Harmandalı’da gerekli yatırım ve hazırlıklar tamamlandığında, hem büyük miktarda metan gazının atmosfere salımı engellenecek hem de toplanan çöp gazından yenilenebilir enerji elde edilecek.