Hayvan barınağında çocuklara hayvan sevgisi

Son iki yılda sokakta yaşayan bin 553 köpeği sıcak bir yuvaya kavuşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için haftanın 4 günü öğrencileri Işıkkent Hayvan Barınağı’nda ağırlıyor.Sokakta yaşayan...

Son iki yılda sokakta yaşayan bin 553 köpeği sıcak bir yuvaya kavuşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için haftanın 4 günü öğrencileri Işıkkent Hayvan Barınağı’nda ağırlıyor.

Sokakta yaşayan hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamak için yoğun çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, onların sahiplendirilmesi konusunda da Türkiye’ye örnek bir çaba sergiliyor. Işıkkent Hayvan Barınağı, çocuklara hayvan sevgisi ve birlikte yaşama bilinci kazandırmak amacıyla haftanın 4 günü öğrencileri ağırlıyor.

Okullardan servis kaldırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Hayvan Barınağını ziyaret eden öğrenciler, barınaktaki hayvanları elleriyle besliyor ve bir süre burada zaman geçirerek barınak görevlilerinden bilgi alıyor. Günde minimum 175 öğrencinin köpek bakımevini ziyaret etmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, küçük yaşlardan itibaren bu bilincin oluşturulmasının önemine değiniyor.

Barınağı ziyaret eden öğrencilere bilinçli hayvan sahibi olunması, hayvan sevgisi, hayvan besleme ve hastalıkları konusunda uzman veteriner hekimler tarafından bilgiler verilerek çocukların hayvanlarla sıcak temas kurulması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 25’şer kişilik grupları haftanın 4 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) okullarından otobüslerle alarak Işıkkent Hayvan Bakımevi’ne getirip gezdiriyor. Öğrencilerin dışında barınağı ziyaret eden kişi sayısı da yılda bin 300’ü buluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda sokakta yaşayan bin 553 köpeği sıcak bir yuvaya kavuşturdu.