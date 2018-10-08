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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:27

Hayvanseverler Pati Festivali’nde buluştu

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları ve sahiplendirme konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen Pati Festivali, yaklaşık 3 bin hayvanseverin katılımıyla gerçekleşti. Festivalin geliri ile bakıma muhtaç can...

Hayvanseverler Pati Festivali'nde buluştu
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İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları ve sahiplendirme konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen Pati Festivali, yaklaşık 3 bin hayvanseverin katılımıyla gerçekleşti. Festivalin geliri ile bakıma muhtaç can dostlara 1,5 ton mama yardımı sağlandı.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Farmina Pet Foods Türkiye tarafından, Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Pati Festivali, hafta sonu Taypark’ta yapıldı. Gün boyu yarışmalar düzenlendi, çocuklara ve can dostlara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Konser ve canlı müzik dinletilerinin yanı sıra, hayvan haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla panel ve söyleşiler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü de bu yıl festivalin katılımcıları arasında yer aldı.

Sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar da festival alanında stant açtı. Karşıyaka Belediyesi’nin sahiplendirme standı aracılığıyla can dostlar sıcak yuvalara kavuşturuldu. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti de verildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, festivalde yaptığı konuşmada, "Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımıza karşı duyarlılığı geliştirmeyi hedeflediğimiz bu festival sayesinde; bakım evlerine 1,5 ton mama desteği sağladık. Hayvanseverleri ve duyarlı tüm yurttaşlarımızı kutluyorum" dedi.
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