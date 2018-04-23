Helvacı’da altın kemerin sahibi Nedim Gürel

Aliağa Belediyesi’nin bu yıl 15. kez düzenlediği Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Davulundan zurnasına, peşrevinden cazgırına, okunan manilerinden pehlivanların kıran kırana mücadelesine...

Aliağa Belediyesi’nin bu yıl 15. kez düzenlediği Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Davulundan zurnasına, peşrevinden cazgırına, okunan manilerinden pehlivanların kıran kırana mücadelesine kadar ata sporu yağlı güreşin her türlü güzelliği Aliağa’da yaşatıldı.

Ege’nin Kırkpınar’ı olarak bilenen Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 700’ü aşkın pehlivan er meydanına indi. Her yıl olduğu gibi bu yılda şölen havasında geçen yağlı güreşleri binlerce güreş sever ilgiyle izledi. Türkiye’nin birçok yerinden izleyicinin ve pehlivanın katıldığı güreşlerde bu yıl ilk defa altın kemer ödülü verildi.

Türkiye’nin en ünlü başpehlivanlarının er meydanına indiği ve kol bağladığı yağlı güreşleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Mehmedali Özkurt, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İrfan Aras, Aliağa Belediyesi Meclis Üyeleri, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, Helvacı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Doğru ve çok sayıda güreş sever yakından takip etti.

Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde Helvacı Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Nurettin Tosun tarafından Kuran’ı Kerim tilaveti okundu. Saygı duruşu ve hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı’nın ardından Helvacı Spor Kulübü halk oyunları ekibi gösterileriyle başlayan güreşler hava kararıncaya kadar sürdü.

13 kategoride kıyasıya mücadele

Türkiye’nin en genç cazgırı Şerif Ali Esen’in sunumu eşliğinde gerçekleştirilen yağlı güreşler; Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkopran, Ayak, Deste Küçük, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş kategorilerinde yapıldı. Her dalda büyük çekişmelerin yaşandığı güreşleri izleyen katılımcılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi zaman hızını alamayan pehlivanlar, er meydanının dışına çıkarak seyircilerin arasına daldı.

Helvacı’nın başpehlivanı Nedim Gürel

Er meydanına inen ve güreş öncesinde katılımcıları selamlayan pehlivanlar seyircilerden sık sık alkış aldı. Başpehlivanlık final müsabakasında zorlu rakiplerini birer birer mağlup eden Şaban Yılmaz ile Nedim Gürel karşı karşıya geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Nedim Gürel, yaklaşık 50 dakika mücadele ettiği ASKİ Spor Kulübü adına güreşen Şaban Yılmaz’ı altın puanla mağlup ederek 15. Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Nedim Gürel, birincilik kupasını ve altın kemer ödülünü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın elinden aldı.

“İlk kemerim”

Ordu Büyükşehir Belediyesi adına yarıştığını belirten Nedim Gürel, “Bu sene başpehlivan müsabakalarında ilk yılımdı. Sezon yeni başladı. İlk müsabakamıza çıktık. Bu benim ilk kemerim oldu. Aliağa Helvacı Meydanındaki güreşleri hayatım boyunca unutmayacağım. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hava kararıncaya kadar devam eden müsabakalarda başaltı şampiyonu Özkan Yılmaz oldu.