İZMİR:
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09 Ekim 2018 Salı 10:03

Hem sanatta, hem eğitimde başardılar

İzmir’in Buca ilçesinde, Halk Dansları Topluluğu’nu oluşturan kursiyerler, belediye etkinliklerinde sahne alıp göz doldururken, kursiyerler eğitim hayatlarında ortaya koydukları başarılarıyla da adından söz ettirerek 2018 YKS sonuçlarında...

Hem sanatta, hem eğitimde başardılar
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İzmir’in Buca ilçesinde, Halk Dansları Topluluğu’nu oluşturan kursiyerler, belediye etkinliklerinde sahne alıp göz doldururken, kursiyerler eğitim hayatlarında ortaya koydukları başarılarıyla da adından söz ettirerek 2018 YKS sonuçlarında Türkiye’nin gözde üniversitelerine yerleşme başarısı gösterdi.

Buca Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nu oluşturan 16 kursiyerden üniversite sınavlarına hazırlanan 10’u, Türkiye’nin gözde üniversitelerine yerleşme başarısı gösterdi. İnşaat ve elektrik-elektronik mühendisliğinden iktisada, sosyolojiden konservatuara kadar çeşitli bölümlere yerleşen gençler, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yı makamında ziyaret etti. Kurs sayesinde disiplin, verimli zaman geçirme ve sosyallik kazandıklarını, Türkiye’nin çeşitli yörelerinin halk danslarını öğrenerek kültürel gelişim sağladıklarını belirten öğrenciler verdiği destek için Başkan Piriştina’ya teşekkür etti.

Ailelerin özellikle sınav dönemlerinde zaman ve performans endişesine düşerek çocuk ve gençleri spor ve sanat programlarından uzaklaştırmasının doğru olmadığını vurgulayan Başkan Piriştina, “Gençlerimiz hem sanatlarını ortaya koydu, hem de eğitim hayatlarında başarıyı yakaladı. Sanat ve sporun disiplini eğitim hayatlarına da yansıdı, bizleri gururlandırdılar. Bu başarı tüm ailelere ve çocuklara örnek olsun” dedi.
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