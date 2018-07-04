Hem zamandan, hemde maliyetten kazandıran projeler

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında, şirket ve kurumların gerçek hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü için pek çoğu hayata geçecek projelere imza attı. Üniversite ve...

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında, şirket ve kurumların gerçek hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü için pek çoğu hayata geçecek projelere imza attı. Üniversite ve sanayi iş birliğine örnek olacak projeler, işletmelere zamandan kazandırıp verimlilik sağlıyor ve tasarruf ettirerek maliyetleri de azaltıyor.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yaklaşık 8 ay boyunca çalışarak Ege Bölgesindeki Altın Yunus Otel, Delphi, Schneider Elektrik, Bosch Termoteknik, Abalıoğlu, Yatsan gibi ulusal ve uluslararası şirketlere, akademik ve şirket danışmanların da desteği ile mevcut sorunların çözümüne yönelik hayata geçirilecek projeler hazırladı. Örnek olacak projelerden bazılarının hayata geçebileceği ifade edilirken, öğrenciler çalışmalarında şirketlerde yaşanan problemleri derinlemesine inceledi.

Ders koordinatörü öğretim üyesi Adalet Öner, projelerle ilgili bilgi vererek, "Projelerin her biri, şirketlerde yaşanan gerçek bir problemi ele aldı. Öğrencilerimiz, bir akademik danışman, bir araştırma görevlisi ve birlikte çalışılan kuruluştan bir şirket danışmanı ile çalışma fırsatı buldu. Yürütülen projelerin şirketlere fayda sağladığını, öğrencilerimizin de yeteneklerini ve bilgi birikimi arttığını ve asıl önemlisi iş dünyası konusunda tecrübe kazandırdığını görüyoruz” dedi.

Tasarruf ve maliyet azaltma konusunda büyük kazanımlar var

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Türsel Eliiyi de, üniversite ve sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz, daha okurken mezun olduktan sonra çalışacakları ortamı tanıma fırsatı bulurken sanayi kuruluşları da ortaya çıkan projeler sayesinde verimlilik, tasarruf ve maliyet azaltma konusunda büyük kazanımlar elde ediyor. Geçmiş yıllarda yürütülen projelerle yarışmalara katılan öğrencilerimiz çeşitli başarılar da elde etti. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen üniversitelerarası bitirme projeleri sergisi ve yarışmasına katılan öğrencilerimiz, geçtiğimiz iki yıl arka arkaya ilk üç dereceyi kazandı" diye konuştu.

4 projeye TÜBİTAK desteği

Bu projelerin birçoğunun, "Sanayiye Yönelik Öğrenci Projeleri" kapsamında TUBİTAK 2241/A destek programına kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Eliiyi, "Bu yıl da öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projelerden 4 adedi TÜBİTAK destek programına girmeyi başardı. Delphi Otomotiv Sistemleri (APTIV) şirketinde gerçekleştirilen Satış Sonrası Üretim Planlaması ve Verimlilik Optimizasyonu isimli proje, Nemport Liman İşletmelerinde gerçekleştirilen Bir Konteyner Terminalinde Sinyalizasyon ve Trafik Yönetimi isimli proje, Yatsan şirketinde gerçekleştirilen Üç Boyutlu Stok Kesme Problemi isimli proje ve Schneider Elektrik ile gerçekleştirilen Üretim ve Kapasite Planlama isimli proje, TÜBİTAK destek programına girdi” dedi.

Tarafsız jüri değerlendirdi

Öğrencilerin hazırladıkları projeler, "Bitirme Projeleri Fuarı ve Yarışması" kapsamında da görücüye çıktı. Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen etkinlikte projeler, Ege Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Soyuer, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Danışmanı Siret Hulli, Kansai Altan Planlama Analiz ve Kontrol Müdürü Efdal Gencer ile ASTRON Genel Müdürü Sinan Gerçek’ten oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirildi.

Birinciliği Dr. Öğretim Üyesi Gizem Mullaoğlu ve Araştırma Görevlisi Hande Öztop tarafından yürütülen Dağıtıcı Palet Yükleme Problemi projesi alırken, Prof. Dr. Deniz Türsel Eliiyi, Öğretim Görevlisi Sel Özcan Tatari ve Araştırma Görevlisi Sinem Özkan tarafından yürütülen Üretim ve Kapasite Planlama Problemi projesi ikinciliği, Dr. Öğretim Üyesi Adalet Öner ve Araştırma Görevlisi Özgün Yücel tarafından yürütülen Sıralı Akış Tipi Çizelgeleme Problemi projesi ise üçüncülüğü elde etti.