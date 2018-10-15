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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:35

İçme suyu hattındaki çalışmalar nedeniyle su kesintisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen alt geçit inşaatında sahada kalan içme suyu hattındaki çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

İçme suyu hattındaki çalışmalar nedeniyle su kesintisi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen alt geçit inşaatında sahada kalan içme suyu hattındaki çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Mithatpaşa Caddesi üzerinde kent trafiğini rahatlatmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen alt geçit inşaatında sahada kalan içme suyu hattı farklı bir güzergaha alındı. İZSU tarafından döşenen yeni hattın devreye alınabilmesi için Karabağlar’ın Genaral Kazım Özalp, Muammer Akar, Esentepe, Üçkuyular, Fahrettin Altay, Konak’ın Güzelyalı ile Göztepe Mahallesi’nin 58 ve 76 sokakları, Bolçova’nın Eğitim, Çetin Emeç, Onur, Fevzi Çakmak, Korutürk, Bahçelerarası mahalleleri ile Narlıdere’nin Huzur, Çatalkaya, Narlı, Limanreis, 2. İnönü ve Atatürk mahallelerinde 17 Ekim 2018 saat 01.00 (16 Ekim’i 17 Ekim’e bağlayan gece) ile 18 Ekim 2018 Perşembe saat 13.00 arasında su kesintisi uygulanacak.
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