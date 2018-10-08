İhracat Akademisi ile KOBİ’ler ihracatçı olacak

Türkiye, 2023 yılında ihracatçı sayısını 120 bine çıkarmayı, dünya ihracatından da yüzde 1.5 pay almayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için güç birliğine giden Ege İhracatçı Birlikleri ve Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri...

Türkiye, 2023 yılında ihracatçı sayısını 120 bine çıkarmayı, dünya ihracatından da yüzde 1.5 pay almayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için güç birliğine giden Ege İhracatçı Birlikleri ve Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) kurdukları İhracat Akademisi’nde şirketlere ihracat odaklı bir vizyon kazandırmayı ve üretimlerinin en az yüzde 50’sini ihraç etmesini hedefliyor.

İhracatı, ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iç piyasada düşen talepte, yaşanan krizlerde, rekabetin yoğun olduğu iş alanlarında var olmak, kendini korumak ve istikrarlı büyümeyi sürdürebilmek için dış pazarlara açılmanın ve ihracatçı olmanın zorunlu olduğunu kaydetti.

Firmaların krizlerden etkilenmemesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi için ihracatçı kimliğinin mutlaka olması gerektiğinin altını çizen Eskinazi, "Bugün Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanmanın temel nedeni üretim ve ihracat odaklı büyümek yerine, kaynakların katma değer üretmeyen alanlara kanalize edilmesinden kaynaklanıyor. Eğer 7-8 yılda bir ekonomik daralma ile karşı karşıya kalmak istemiyorsak kaynaklarımızı üretim ve ihracata yönlendirmemiz gerekiyor. Her fabrika ürettiğinin en az yüzde 50’sini ihraç etmeli. Rekabetin çok sert olduğu günümüzde sadece iç piyasaya üretim yaparak yarınlarımızı güvence altına alamayız. Dünya’daki gelişmeleri takip eden, dünya standartlarında üretim yapan ve katma değerli bir şekilde dünyanın her tarafına mal satan ihracatçılarımızın sayısını arttırmak ana hedefimiz. Türkiye’de bugün 72 bin ihracatçı firmamız var. 2023 yılında 120 bin ihracatçı firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ihracatın başladığı yer İzmir. İzmir’in ihracata yatkın yönünü daha da geliştirmek istiyoruz. İhracat Akademisi ile ihracatçı sayımızın artışına, ihracatımızın daha katma değerli yapılmasına ve toplamda ihracatımızın yükselmesine katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"İstikrarlı büyümenin en önemli noktası ihracattır"

Şirketlere ihracat odaklı bir vizyon kazandırma amacıyla Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri ortaklığıyla İhracat Akademisi Eğitim Programını hayata geçirdiklerini belirten BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, hedeflerinin KOBİ’lere ihracat konusunda gerekli donanımı kazandırmak olduğu söyledi.

Yaşanılan ekonomik sorunlardan çıkışın üretim ve ihracatla mümkün olduğunu dile getiren Başkan Ösen, "Ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri ihracattır. Uluslararası arenada ekonomik anlamda etkili olabilmenin yolu da üretim ve ihracattan geçmektedir. Ekonomideki dalgalanmalar ve sorunlar en çok üreticiyi etkiliyor. Bu ve benzeri süreçlerden minimum düzeyde etkilenmenin ve istikrarlı büyümenin en önemli noktası ihracattır. Yeni pazarlar elde etmek ve var olan pazarlarda genişlemek için yeterli donanıma sahip olmanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Şirketlerin kendilerini tanımaları, nerede olduklarını, ne yapabileceklerini görebilmeleri ve dış ticarete ne kadar hazır olduklarını bilmeleri amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle İhracat Akademisi Eğitim Programı’nı hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

İhracat Akademisi’nde Türk ihracatının iki duayen ismi deneyimlerini paylaşacak

İhracat Akademisine katılacak isimler, Türk ihracatının iki duayen ismi, Ege İhracatçı Birlikleri Geçmiş Dönem Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürük ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko’dan ihracat deneyimlerini dinleme fırsatı yakalayacak.

İhracat Akademisi’nde konusunda uzman isimler; “Nasıl ihracatçı olunur?, Hedef Pazar Araştırması, İhracat Destekleri ve Finansman Kaynakları Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Eximbank ve İŞKUR Destekleri, Uluslararası Pazarlama Stratejileri, Dış Ticarette Fiyatlandırma Stratejileri, Ödeme ve Teslim Şekilleri, E-Ticaret Uygulamaları, Mikro İhracat ve Lojistik ve İhracat İşlemleri ve Dokümantasyon Eğitimi ana başlıklarında eğitimler verecek. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) – BASİFED işbirliğinde EİB Hizmet Binası’nda düzenlenecek İhracat Akademisi Eğitim Programı hafta içi iki gün saat 17:30 – 19:30 saatleri arasında yürütülecek.

Eğitim programı, 16 Ekim 2018 Salı günü başlayacak ve 15 Kasım 2018 Perşembe günü sona erecek. 500 TL katılım ücreti olan İhracat Akademisine katılmak isteyenlerin 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 17.30’a kadar BASİFED’e başvurmaları gerekiyor.