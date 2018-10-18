İhracat Akademisi start aldı

Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracatçı kimlik kazanması ve ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olan ihracatı arttırmak için Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Batı Anadolu Sanayici İş Adamları...

Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracatçı kimlik kazanması ve ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olan ihracatı arttırmak için Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) İhracat Akademisi’ni kurdu. İhracat Akademisinin ilk dönemi Ege İhracatçı Birlikleri’nde start aldı.

İhracat Akademisi’nin ilk programına katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin dünya ihracatından yüzde 1.5 pay alma hedefi olduğunu, bu hedefe ulaşmak için günümüzde 72 bin olan ihracatçı sayısını 2023 yılında 120 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Gülle, "Ege İhracatçı Birlikleri ve BASİFED’i bu çabalarından dolayı kutluyorum. İhracat Akademisi’nin belli periyotlarda eğitim programlarını tekrarlamasını ve KOBİ’lerin ihracatçı kimlik kazanmasına katkı sağlamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ege Bölgesi 2018 yılında 1350 yeni ihracatçı kazandı

Ege Bölgesi’nin ihracatçı kimliğinin yüzyıllarda dayandığını ve Türkiye’de ihracatın gelişimine büyük katkılar sağladığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi’nin 2018 yılı içinde bin 350 yeni ihracatçı kazandığını, Ege İhracatçı Birlikleri’nden 2018 yılında ihracat yapan firma sayısının ise; 7 bine ulaştığını kaydetti. Eskinazi, “İhracat Akademisi Projesi ile bu sayıları arttırmayı amaçlıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Türkiye’nin üretim ve ihracatla büyümesi ve refahı arttırması gerekiyor. Her fabrikanın üretiminin en az yüzde 50’sini ihraç etmesi adına benzer projeleri devam ettireceğiz” dedi.

İhracat Akademisine ilgi memnun etti

İhracat Akademisi Eğitim Programı’nın ilk gününde konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, KOBİ’lere ihracat konusunda gerekli donanımı kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri bu projenin sağlayacağı katkının önemine vurgu yaptı. Yaşanılan ekonomik sorunlardan çıkışın üretim ve ihracatla mümkün olduğunu dile getiren Başkan Ösen, “Ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri ihracattır. Şirketlerin kendilerini tanımaları, nerede olduklarını, ne yapabileceklerini görebilmeleri ve dış ticarete ne kadar hazır olduklarını bilmeleri amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle İhracat Akademisi Eğitim Programı’nı hayata geçirdik. Programa gösterilen ilgiden son derece memnunuz” diye konuştu.

İlk ders Jak Galiko’dan

İhracat Akademisi’nde ilk dersi Türk ihracatının duayen isimlerinden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko verdi. İhracatın günümüzde firmalar açısından çok daha gerekli hale geldiğine vurgu yapan Galiko, “Eğer bir firma ihracatçı olmak istiyorsa sadece patronunun değil, tüm çalışanlarının bu misyonu üstlenmesi gerekiyor. Firmadaki herkesin ihracat bilinci ile hareket etmesi zorunlu. Ayrıca, ihracatçı firmaların sürdürülebilir üretim kalitesi olmalı. Aksi takdirde ihracat siparişi alsanız bile bu siparişi ürettikten sonra teslim sırasında kalite kontrol testlerinden geçemediğiniz takdirde para kazanacağız beklentisi ile girdiğiniz işten zararla çıkabilirsiniz” diye konuştu.