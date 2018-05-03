İhracatçılarda görev dağılımı tamam

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde 1980 sonrasında ihracatını 174 kat artırarak ihracat artış rekortmeni olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’ni 2018-22 döneminde yönetecek yönetim kurulu, görev dağılımını tamamladı, Derya Pala 78 yıllık birliğin ilk kadın yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. Yeni yönetim 2023 yılı için belirlenen 3.5 milyar dolar ihracat hedefini kendi döneminde yakalamayı hedefliyor.

13 Nisan tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Bedri Girit başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu başkan yardımcılıklarına, birliğin 2006-2018 döneminde yönetim kurulu başkanlığını yapan Sinan Kızıltan ve Derya Pala oy birliği ile seçildi. Melih İşliel ise yönetim kurulu muhasip üyesi oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde; 2018-22 döneminde, M. Taner Ciğer, İsmail Aksoy, Nedim Kalpaklıoğlu, Ufuk Atakan Demir, Selçuk Atalay, M. Cem Sağır ve Osman İşlek, Yönetim Kurulu Üyesi, Sami Hayım, Yasemin İşsever ve Haluk Taktak ise; Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

İlk kadın yönetim kurulu başkan yardımcısı

1940 yılında kurulan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde Derya Pala, birliğin ilk kadın yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. Denetim kurulu üyesi Yasemin İşsever ile birlikte Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde kadın temsilci sayısı iki oldu. 1971 Ereğli doğumlu olan Derya Pala, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu. Derya Tavukçuluk San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak iş hayatını sürdüren Pala, aynı zamanda İzmir Yumurta Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyor.

"2023 ihracat hedefine bizim dönemimizde ulaşacağız"

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2023 yılı için 3.5 milyar dolar ihracat hedefi olduğu bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, son bir yıllık dönemde yüzde 20’lik ihracat artış hızıyla 2 milyar 400 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, 2023 yılını beklemeden 3.5 milyar dolar ihracat rakamına kendi görev süreleri içerisinde ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

"1 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç ediyoruz"

Türkiye’nin gerçekleştirdiği su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 42’sinin Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyelerince yapıldığının altını çizen Girit, “Son bir yılda 994 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Mayıs ayında 1 milyar dolar barajını geçeceğiz. Bu aynı zamanda Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda ürünleri ihraç eden birlikler arasında bir ilk olacak” diye sözlerini noktaladı.