İki UNESCO kenti pedallarla birleşiyor

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turunun başlangıcına ev sahipliği yapan UNESCO Kenti Selçuk, 300’den fazla bisikletçiyi İstasyon Meydanı’ndaki su kemerleri gölgesinde buluşturdu. Selçuk’tan start alan bisikletçiler bu akşam Karşıyaka’da konakladıktan sonra 7 Ekim Pazar günü Bergama Kızıl Avlu’ya kadar pedal çevirecekler. 2 kilometrenin üzerinde bir konvoy oluşturan 300’ü aşkın bisikletçi katıldıkları bu organizasyonla 2 bin fidanın toprakla buluşmasını da sağlayacaklar.

Fidanlar pedallarla yetişecek

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve İzmir’in UNESCO dünya mirası etiketine sahip iki ilçesini pedallarla birbirine bağlamayı amaçlayan "UNESCO Dünya Mirası Yolunda" Bisiklet Turu organizasyonu için İstasyon Meydanı’nda düzenlenen başlangıç töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Organizasyon sorumlusu Fatih Ertürkmen’in sunuculuğunu yaptığı törene Selçuk Kaymakamı Ekrem inci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Selçuk Gençlik Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç, Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanı Ömer Eşit katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Ege Orman Vakfı Başkanı Metin Gençoğlu, geçen yıl Tire’de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile tesis ettikleri ağaçlandırma sahasında fidanların yeşerdiğini, bu sene de Kınık Ağaçlandırma Sahası’nda bisikletçilerin bağışladığı fidanların yetişeceğini söyledi.

"Bu bir koruma projesidir"

Doğaya ve kültüre katkı sunan organizasyonun son bulacağı Bergama’nın Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de, "UNESCO Dünya Mirası Yolunda" Bisiklet Turu ile iki önemli noktaya vurgu yapmak istediklerini belirterek, “Dünyanın evrensel mirası olan, bizim korumamız gereken alanlara dikkat çekmek istiyoruz. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu bir koruma projesi aslında. Bu alanların korunması ve iyi yönetilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli noktada çevreyi, doğayı korumak için bisiklet çok önemli. Dolayısıyla bu iki noktada farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Organizasyona destek veren Selçuk Belediye Başkanımıza, Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlarımıza ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Bu mirası korumalıyız"

Törende konuşan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ise kültürel bilinç ve çevresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir organizasyona katkı koymaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş iki güzide ilçemizin müştereken gerçekleştirdiği bir bisiklet organizasyonun başlangıcına ev sahipliği yapmak bizim için onurdur. Bu organizasyon fikrinin babası olarak gördüğüm Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dünya kültür mirası liste içerisine girmiş alanların en önemli özelliği bu mirasın gelecek kuşaklara bozulmadan intikal etmesini sağlamaktır. Biz de bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde gerçekleştirme dileği içerisindeyiz. Böylesine anlamlı bir organizasyonun bu amacımız için önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Bizlere düşen bu mirası koruyarak gelecek nesillere intikalini sağlamaktır. Bu organizasyona katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol de pedal çevirdi

Başlangıç töreninde son konuşmayı yapan Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise “Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmiş iki güzide ilçemizin arasında yapılan bisiklet turunun hem bu ilçelerimizin tanınması anlamında, hem de sportif etkinlikler anlamında, hem de uluslararası düzeyde kültür miraslarımızın tanıtımı anlamında büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2018’e katılan bisikletçiler ve protokol üyeleri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından 300’ü aşkın bisikletçi dünya miraslarını pedallarla birleştirmek için Selçuk’tan hareket etti. Selçuk Kaymakamı Ekrem inci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2018’in başlangıcında Selçuk sokaklarında pedal çevirdi.