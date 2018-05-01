İkinci üniversiteyi okumak zor değil

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İzmir Konak Şubesi, ‘İkinci Üniversite’ tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Konak Şubesi, İzmir Posta İşletme Merkezi’nde beş gün boyunca çalışanları ikinci üniversite konusunda bilgilendirdi.

İkinci üniversiteyi okumak isteyenlerin; ön lisans ve lisans eğitimi alan ya da mezun olanların, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine sınavsız kayıt yaptırma hakkına sahip olduğunu söyleyen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İzmir Konak Bürosu Şube Müdürü Hava Cangir, bu konuda PTT çalışanlarına bilgi aktardıklarını belirterek, “İzmir’in çeşitli yerlerinden gelen tüm PTT çalışanlarına ikinci üniversite hakkında bilgi verdik. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi olarak 37 ön lisans, 18 lisans programında ikinci üniversite şansı tanıyoruz. İkinci üniversiteyi okumak artık çok daha kolay” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sürecek

Şube olarak tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Cangir, “Son yıllarda ikinci üniversiteye olan talep ülkemizde artmaya devam ediyor. Biz de insanları bu konu hakkında daha fazla bilgilendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kamu ve özel kuruluşlarda yapacağımız sunumlarla daha fazla insana ulaşmak için çalışacağız. İnternet sitemizden de konuyla ilgili gerekli bilgiler alınabilir” dedi.

"Ders çalışmak kolay ve eğlenceli"

Son yıllarda öğrencilerin daha yararlanması için birçok yenilik yapıldığını aktaran Hava Cangir, eKampus sistemiyle ders çalışmanın daha zevkli hala geldiğini vurguladı. Cangir, “Mobil uygulama ile artık öğrenciler için ders çalışmak çok daha kolay. Öğrenciler istedikleri zaman istedikleri yerlerde telefonlarından, bilgisayar ve tabletlerinden kolayca bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu uygulamanın içerisinde canlı dersler, sesli kitaplar, soru çözümleri yer alıyor. Ayrıca eKantin bölümünde de öğrenciler birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar” diye konuştu.