İlmek ilmek şifa ördüler

Konak Belediyesi’nin Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezinde örgü kursuna katılan kadınlar ‘sevgi en büyük ilaçtır’ sözünden yola çıkarak anlamlı bir projeye imza attı.

Kursiyer kadınlar ilmek ilmek ördükleri 400 adet bebek ve çocuk giysisini lösemi tedavisi gören çocuklara hediye etmek üzere LÖSEV’e teslim etti. Bağış öncesi kursa katılan kadınların emeklerinin görücüye çıktığı sergi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.

Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi Üyesi 40 kadının aylardır sabırla ördüğü patik, yelek, hırka ve kazaktan oluşan 400 adet armağan Ankara’da bir hastanede lösemi tedavisi gören çocuklara gönderilmek üzere LÖSEV yetkililerine verildi. Yaşları 55 ila 87 arasında değişen kursiyerlerin ürettiği el emeği, göz nuru bu giysiler amansız hastalıkla savaşan minikleri sevgiyle ısıtacak. Tüm malzemelerin Konak Belediyesi tarafından temin edildiği proje kapsamında kursiyer kadınlar ilmek ilmek sevgi katarak ördüklerini giysiler hastanede şifa bekleyen yavrulara moral olacak.

Bağış etkinliğine katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, şifa dolu dualarla örülen el işi giysilerin uzaktan da olsa lösemi tedavisi gören miniklere bir el uzatmak amacını taşıdığını söyledi. Sevgiyle örülen, birbirinden renkli giysilerin sergilediği alanı gezen Pekdaş, böylesi anlamlı bir bağış etkinliğine katılıp emek veren herkesi kutladı.

“İyilikler çoğalsın”

Tüm kursiyerlere iyi bir yüreğe sahip olmalarından dolayı teşekkür eden Pekdaş, hastanede tedavi gören tüm çocuklara da acil şifalar diledi. Başkan Pekdaş, yaptığı işle bir başkasına dokunmanın mutluluğunun çok başka bir şey olduğunu dile getirerek, “Yaptığınız ürünler ve emekleriniz hiç eksilmesin, iyilik olarak çoğalsın” dedi.